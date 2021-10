Stiamo per entrare nel nuovo mese e con l’arrivo di novembre arrivano anche alcune nuove verdure tutte da gustare. Alcune sono le stesse di ottobre, ma a queste ne aggiungiamo di altre. E allora è questa la verdura da mettere nel carrello della spesa a novembre assolutamente da non perdere. Creiamo infinite ricette tutte da gustare sia per grandi sia per piccini.

Da ottobre a novembre

Dato che stiamo entrando nei mesi invernali questo può significare solo una cosa: il cambio dell’ora. Infatti tra la notte del 30 ottobre e la mattina del 31 dormiremo un’ora in più. Questo perché bisogna tirare indietro le lancette di un’ora. Avremo dunque più luce la mattina e la sera farà buio prima. Ma tra ottobre e novembre, oltre all’ora che cambia, cambiano anche le verdure. E vediamo allora quali sono le verdure del mese che sta arrivando.

È questa la verdura da mettere nel carrello della spesa a novembre assolutamente da non perdere

Come abbiamo accennato prima, non è che da un mese all’altro le verdure di ottobre spariscono e subentrano quelle di novembre. Ma se ne aggiungono altre. Ad esempio la zucca, simbolo di Halloween, ci sarà anche per tutto il mese di novembre. E noi abbiamo proposto due modi deliziosi di cucinarla. Il primo come dessert, infatti la zucca possiamo farla in mille modi, ma così ci stupirà ancora di più. Oppure chi non cucina la zucca così, non sa cosa si perde. Di ottobre sono anche i funghi e i cavolfiori.

Ma aggiungiamo alla lista altre verdure tutte da gustare. Le bietole possiamo cucinarle in tantissimi modi. Possiamo farle gratinate al forno, possiamo cuocerle al vapore, possiamo farle in padella, possiamo farle anche fritte o trifolate. Sicuramente le ultime due opzioni sono quelle più caloriche. Poi abbiamo i carciofi che possiamo fare alla romana, trifolati o in padella. Anche la cicoria arriverà sulle nostre tavole. E poi ancora il cardo, il radicchio, porri, rape, sedano e spinaci.

Insomma con l’arrivo di novembre le nostre tavole inizieranno a colorarsi di verde e viola. E con tutte queste verdure possiamo creare dei piatti veramente deliziosi. Ad esempio, spesso i bambini piccoli hanno difficoltà a mangiare gli spinaci, ma questi con un po’ di inventiva possiamo trasformarli in dei buonissimi hamburger tutti da gustare. E così anche i più piccoli li adoreranno. Non resta che aspettare novembre e fare una bella scorpacciata di verdure.

