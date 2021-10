La zucca, verdura di questo mese, possiamo veramente cucinarla in tantissimi modi. Quando andiamo al mercato quindi una la prendiamo per cucinare e una da intagliare per Halloween. Siamo abituati a cucinarla e mangiarla un po’ sempre allo stesso modo: vellutate a più non posso o fatta in padella. Qualche tempo fa in questo articolo avevamo proposto una ricetta molto originale: controllare per credere.

Ed è anche molto facile da fare. Dunque oltre alle solite ricette e alla ricetta originale proposta, come possiamo cucinarla? Bene, possiamo farci una deliziosa torta: la famosa torta di zucca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Quindi la zucca possiamo farla in mille modi, ma così ci stupirà ancora di più, perché sarà veramente qualcosa di inaspettato.

La zucca possiamo farla in mille modi, ma così ci stupirà ancora di più

Con la zucca, infatti, possiamo fare anche una torta. Stiamo ovviamente parlando della famosa pumpink pie americana, ma fatta in questo modo ancora non si era mai vista. Una ricetta super deliziosa e che possiamo fare sia per Halloween sia come semplice dessert per la famiglia.

Quindi vediamo subito i magici ingredienti per fare una torta per 6-8 persone. Sotto gli ingredienti per fare la pasta frolla:

110g di fiocchi d’avena;

110g di farina integrale;

1 uovo;

50g di olio evo;

acqua calda q.b.

Ora gli ingredienti invece per fare la deliziosa crema di zucca:

600g di zucca sbucciata;

3 uova;

60g di farina di mandorle;

150ml di latte;

4 cucchiai di miele;

½ cucchiaino di zenzero in polvere;

noce moscata e sale q.b;

1 cucchiaino di cannella.

Preparazione

Pronti ora con la preparazione della torta di zucca. Prima cosa da fare è prendere la nostra amata zucca e togliere tutto: semi, filamenti e buccia. Tagliamola a pezzetti e poi mettiamo a cuocere in acqua calda per 20 minuti. Nel mentre accendiamo il forno a 180 gradi.

Ora in una ciotola mettiamo dentro farina, fiocchi d’avena, olio e l’uovo. E con le mani iniziamo a lavorare l’impasto sbriciolandolo. Man man aggiungiamo dell’acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo. Adesso prendiamo l’impasto della pasta frolla e stendiamolo in una tortiera. Meglio usare un foglio per evitare che questo si attacchi.

Dopo che i 20 minuti sono passati e la zucca è bella morbida, la scoliamo e la frulliamo. Aggiungiamo a questo punto uova, farina di mandorle, miele, latte, sale, zenzero, cannella e noce moscata. E mescoliamo per bene. Ora che tutto sembra essersi sciolto, e abbiamo per le mani una crema, possiamo versarla nella tortiera e cuocerla in forno per 30 minuti.

Approfondimento

Pochi cucinano il cavolfiore così e chi non lo fa non sa cosa si perde.