L’estate 2021 è iniziata con un boom di viaggi in Italia e all’estero, in segno di ripresa da un inverno di chiusure e restrizioni. Proprio per evitare un ritorno alla crisi di un anno fa, il Governo ha introdotto recentemente l’obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi pubblici. Questa misura è volta non solo a favorire la ripresa dell’economia italiana, ma anche a permettere gli spostamenti in sicurezza e serenità.

Ecco perché, nonostante l’emergenza Covid sia tutt’altro che terminata, in fondo abbiamo ripreso le nostre attività di sempre. Tra queste, non potevano di certo mancare i viaggi, di cui abbiamo tanto sentito la mancanza nel 2020. Quest’inverno sarà diverso dallo scorso e non possiamo assolutamente privarci di una bella vacanza all’insegna di cultura e relax. Qualche suggerimento? Ma certo, vediamoli subito.

Sono in Italia i 3 luoghi eletti tra i migliori al Mondo dagli esperti

In un precedente articolo i nostri esperti hanno suggerito un tour originale per la festa di Ognissanti: la visita dei Palazzi reali più belli d’Italia. Oggi, invece, Noi della Redazione vorremmo consigliare ai nostri fidati Lettori tre mete italiane amate da tutti i turisti. Infatti, sono in Italia i 3 luoghi eletti tra i migliori al Mondo dagli esperti e stiamo parlando di Sicilia, Toscana e Venezia.

Ogni anno, l’importantissima rivista americana Time stila la graduatoria dei 100 posti più belli del Mondo. Come possiamo notare, non si fa una distinzione tra città e regioni, ma si parla semplicemente di “luoghi”, lasciandoci ampia scelta su possibili visite turistiche.

Beh, come non approfittare di un weekend in uno di questi posti, magari trovando anche un’offerta speciale sui voli, treni e alberghi.

Ecco cosa potremmo vedere in ciascuna di queste incantevoli realtà.

Cosa vedere in Toscana, Sicilia ed a Venezia

Iniziamo dalla Toscana e ovviamente da Firenze. Considerata la città per antonomasia della sindrome di Stendhal, la sua fama la precede e le sue bellezze ancor di più. Fuori da Firenze, due posti toscani che meritano una toccata e fuga sono certamente Orbetello e le incantevoli Terme di Saturnia.

Andiamo ora alla Sicilia, terra multiculturale e piena di storia. Ammirata per il suo calore ed il mare inimitabile, la Sicilia racchiude tantissime ricchezze. Oltre alle solite gite nelle città principali, si potrebbe optare per qualche giorno nelle deliziose Marsala, Scicli e Noto marina.

Passando poi a Venezia, beh, qui non ci sono segreti. Il Ponte dei sospiri, Piazza San Marco e l’omonima Basilica sono solo alcune delle mete più amate. Inoltre, vale la pena visitare le isolette di Burano e Murano, due piccoli gioiellini staccati dall’universo cittadino.

E quindi, cosa aspettiamo a prenotare?