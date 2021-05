Torte, che passione! Immancabile anche quest’oggi per la nostra rubrica di cucina una speciale e gustosissima torta che sta impazzando sul web per la sua bontà, ma soprattutto per la sua semplicità nella realizzazione. Una torta semplice adatta a chi è intollerante al lattosio, ai vegani ed anche per i celiaci o per chi semplicemente segue un regime alimentare ipocalorico. Ottima per concludere un pranzo o una cena in compagnia, ma anche come merenda.

La nostra rubrica dedicata alla cucina è piena di ricette deliziose, sia dolci che salate, cliccando qui è possibile scoprire la ricetta di un buonissimo tiramisù versione light con poche calorie per porzione.

La nostra torta di oggi è una preparazione a prova di bambino, che vede come protagonista 2 semplici ingredienti sempre presenti nella nostra dispensa: banana e cacao.

La banana darà sapore e consistenza all’impasto mentre il cacao regalerà quel tocco in più che sarà gradito anche dall’ospite più difficile. L’unico inconveniente potrebbe riguardare esclusivamente chi non ama questo esotico frutto. Ed è questa la torta gustosissima pronta in 1 minuto con soli 2 ingredienti che ci salverà anche quando la dispensa è vuota.

Torta banana e cacao

Ingredienti

3 banane grandi

3 cucchiai di cacao abbondanti

½ cucchiaio di miele (facoltativo)

Procedimento

Serviranno un recipiente dove mettere le banane tagliate a fettine o semplicemente il boccale di un robot da cucina dove poter mettere le banane anche intere. Aggiungere il cacao ed eventualmente il miele e frullare. Versare il composto in una terrina, ad esempio quella da plum-cake da 8 o 15 cm e cuocere in forno a 170° C per 35 minuti. Lasciar raffreddare il composto e tagliarlo a quadretti. Possiamo servirli semplici, oppure abbelliti ed insaporiti con del topping di cioccolato o qualsiasi altro gusto si preferisca.

Una chicca in più è servirli con in superficie fettine di banane e fragole ed un filo di cioccolato fondente sciolto.

Dunque, è questa la torta gustosissima pronta in 1 minuto con soli 2 ingredienti che ci salverà anche quando la dispensa è vuota, un vero e proprio jolly da poter sfruttare in ogni occasione.