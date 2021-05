Quattro usi che non ti aspetti di un ingrediente naturale che non deve mai mancare in casa e che riguarda l’igiene degli animali domestici e molto altro

Si tratta di un prodotto naturale che non può mancare mai nel nostro carrello della spesa. In queste righe sveliamo degli usi diversi del bicarbonato di sodio. Ingrediente semplice che può venire in nostro soccorso per l’igiene della casa e della persona. Ma che nasconde anche usi singolari di grande aiuto per chi ha animali domestici in casa, in particolare gatti. Ecco di seguito quindi i 4 usi che non ti aspetti di un ingrediente naturale che non deve mai mancare in casa che riguarda l’igiene degli animali domestici e molto altro.

Per l’igiene degli animali domestici

Per la toelettatura del nostro gatto o cane possiamo aggiungere del bicarbonato. Ci basterà aggiungerne un cucchiaio all’acqua che usiamo per il consueto lavaggio oppure possiamo procedere con una spolverata sul pelo prima di passare la spazzola.

Questa nuova e buona abitudine servirà ad ottenere un risultato sorprendente. Il pelo sarà lucido oltre che pulito.

La lettiera

Possiamo spargere l’ingrediente sul fondo della lettiera degli animali: gatti, criceti, piccoli volatili. Poi aggiungiamo la sabbia pulita.

Creeremo una barriera anti-odore di grande efficacia.

Giocattoli

Veniamo al terzo dei quattro usi che non ti aspetti di un ingrediente naturale che non deve mai mancare in casa, che riguarda l’igiene degli animali domestici e molto altro. I giochi in plastica che abbiamo acquistato per il nostro cane o gatto possono essere igienizzati adeguatamente.

Li immergiamo in acqua calda e bicarbonato. Dopo ultimiamo la pulizia con il consueto lavaggio con detersivo. Per i giochi in tessuto, usiamo sempre il bicarbonato.

Cospargiamo la parte di stoffa, lasciamo agire a lungo ed eliminiamo i residui con una spazzola.

Per ceste e indumenti

Per una maggiore pulizia delle ceste, delle coperte e in generale dei contenitori che utilizziamo per i nostri amici a quattro zampe, usiamo il bicarbonato.

Aggiungiamo un cucchiaio al lavaggio in acqua e sapone, quando questo è possibile. Oppure nella pulizia a secco spolveriamo il bicarbonato e lasciamo in posa per una ventina di minuti. Procediamo poi a rimuovere tutto.

Altri impieghi

Il bicarbonato è anche utile per molto altro ancora e Noi di ProiezionidiBorsa ce ne siamo occupati ampiamente. Ad esempio, un altro modo per fruire di questo ingrediente naturale riguarda le inalazioni in caso di raffreddore. Portiamo ad ebollizione l’acqua, aggiungiamo due cucchiai di bicarbonato e respiriamo i vapori per dieci minuti coprendoci la testa con un panno. Si tratta di un impiego ulteriore di questo prodotto semplice che si rivela risolutivo in diverse circostanze.