Ambire ad un minimo di riservatezza sul nostro terrazzo è prerogativa di molti. Per leggere un libro, prendere il sole e concedersi qualche minuto di sano relax. Il balcone o il terrazzo sono parte integrante della nostra casa, quindi evitare un eccesso di indiscrezione da parte del vicino è nelle nostre intenzioni.

Creare delle barricate nette potrebbe essere mal interpretate dai condomini. Potrebbe significare una chiusura e una certa cesura nelle relazioni così da minare il rapporto del buon vicinato.

C’è un’alternativa valida ma meno imponente. Infatti, possiamo utilizzare queste tre piante che pochi conoscono per evitare lo sguardo indiscreto del vicino su balconi e terrazzi in modo da mantenere una certa riservatezza senza creare barricate.

Quali sono

Le tre piante che possono venire in nostro soccorso senza irritare i condomini sono il bambù, la nandina domestica e le clematidi. Ovviamente dobbiamo aspettare che crescano. Così l’effetto risulta anche meno “violento” agli occhi attenti dell’altro condomino.

Il bambù

È una pianta molto utilizzata per creare dei veri e propri separé che però non toglie la luce alla superficie. L’attenzione che dobbiamo avere è quella di acquistare vasi molto robusti e creare una buona protezione rispetto al pavimento. Le radici del bambù, infatti, sono molto forti. E si allungano oltre il vaso.

La nandina domestica

Si tratta di una pianta sempreverde che riesce a formare una siepe e raggiunge un’altezza media. D’estate ci regala dei fiorellini bianchi, mentre d’inverno produce delle piccole bacche rosse.

In autunno le foglie diventano rossicce. Molto indicata per chi non ha particolare empatia con il mondo green, perché non richiede cure particolari. E si adatta facilmente alle variazioni climatiche.

Le clematidi

Sono piante rampicanti molto robuste. Sono cespugliose e rappresentano una vera coreografia. Presentano, infatti, fiori meravigliosi a forma di stella. E in varie colorazioni.

Quindi possiamo utilizzare queste tre piante che pochi conoscono per evitare lo sguardo indiscreto del vicino su balconi e terrazzi in modo da mantenere una certa riservatezza senza creare barricate.