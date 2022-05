Le linee guida dell’OMS e delle principali fonti mediche consigliano di mangiare carne al massimo due volte a settimana. Per questo motivo è importantissimo variare la dieta e assumere anche proteine di origine vegetale. Ciò significa che possiamo assumere uova e formaggio, ma in particolare legumi e i lori derivati. Se siamo stufi di zuppe di fagioli e di lenticchie e amiamo il gusto della carne, possiamo provare il tofu. Questa specie di formaggio di soia è un’alternativa sana e leggera alle proteine animali. Il tofu da solo, però, non ha molto gusto e per questo va condito in modo sapiente. Oggi vedremo assieme una ricetta semplice ma buonissima che piacerà davvero a tutti. Ecco perché, per un secondo leggero e senza grassi animali, si può preparare la ricetta del tofu marinato per tutta la famiglia.

L’importanza della marinatura

Se vogliamo preparare un tofu gustoso, è importante soffermarsi sulle fasi della marinatura e del condimento. Entrambi questi passaggi sono fondamentali sia se cuociamo questo ingrediente che se lo preferiamo crudo. Per iniziare, dovremo scartare il panetto e avvolgerlo in due fogli di carta assorbente. In questo modo elimineremo l’acqua contenuta nel tofu e il sapore sarà più forte. Per la nostra ricetta, possiamo tagliare il tofu a cubetti e ricoprirlo di abbondante salsa di soia, olio evo e un rametto di rosmarino o una foglia di alloro.

Possiamo lasciare marinare a temperatura ambiente per un’ora e in questo modo i cubetti avranno una consistenza più morbida e gustosa.

Per un secondo leggero e senza grassi animali ecco la ricetta del tofu marinato che farà impazzire vegetariani e carnivori

A questo punto possiamo iniziare a soffriggere in padelle una cipolla e delle spezie a nostra scelta. Se amiamo un sapore affumicato simile a quello della carne, possiamo usare un pizzico di paprika. Quando il soffritto sarà bello dorato, possiamo sfumare con un goccio di salsa di soia.

A questo punto possiamo versare i nostri cubetti di tofu e girare in modo che si insaporiscano. A metà cottura possiamo versare dei semi di sesamo, che oltre ad essere decorativi hanno un sapore unico. Dopo un quarto d’ora di cottura, possiamo assaggiare, e se il tofu sarà caldo e morbido anche internamente significa che è pronto.

Ora non ci resta che servire in una ciotola e vedere la reazione dei convitati. Possiamo scommettere che anche i più scettici e amanti della carne ameranno questo piatto così semplice e gustoso.

Lettura consigliata

Per realizzare deliziosi cocktail vegani ecco cosa usare al posto dell’albume