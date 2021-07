È questa la gustosa ricetta estiva facile e veloce perfetta per rimanere in forma

In estate alcuni alimenti sono consumati molto più frequentemente, come la frutta e le verdure. Un po’ per la leggerezza e freschezza, ma anche per la dieta, sono tante le prelibatezze estive che si possono portare in tavola lasciandosi ispirare dalla stagionalità delle materie prime.

Inoltre con i giusti accorgimenti è possibile mangiare questi cibi senza alzare l’indice glicemico. E cosa c’è di meglio di una ricetta svuota frigo? Gustosa ed estiva, la ricetta perfetta da portare in tavola per rimanere in forma con una preparazione semplice e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il piatto completo e genuino con gli ingredienti che abbiamo in casa

La frase che tutti i giorni ruota nella testa è “che cucino oggi? ” Con questa ricetta non solo ci sbarazzeremo della verdura in frigo, che magari sta anche andando a male, ma conquisteremo tutti per la sua leggerezza e sarà inserita nel menù estivo. Magari tra questi possiamo inserire i 10 alimenti del benessere perfetti per dimagrire e restare in forma soprattutto in estate.

Le verdure al forno sono un piatto semplice, veloce e da far leccare i baffi. Patate, melanzane, peperoni, cipolle, zucchine, cavolo e qualsiasi verdura di stagione potrà essere perfetta. Un mix di gusto e leggerezza che piacerà proprio a tutti.

Il segreto per una buona riuscita è nella preparazione delle verdure. Queste dovranno essere tagliate tutte nello stesso modo, con la stessa dimensione per garantire una corretta cottura senza bruciacchiare nulla. Inoltre il condimento dovrà essere distribuito uniformemente, quindi le verdure dovranno essere insaporite per bene prima di inserirle nella teglia.

Ingredienti*

zucchine

patate

peperoni

carote

broccoletti romaneschi

cavolfiore

pomodorini rossi e o gialli

olio extravergine

sale

pepe

*Gli ingredienti possono variare in base alla stagionalità. La ricetta si può creare ad esempio anche solo con patate cipolla e zucchine, oppure melanzane, pomodorini e peperoni. Insomma più ingredienti si utilizzano e più la pietanza diventa saporita.

È questa la gustosa ricetta estiva facile e veloce perfetta per rimanere in forma

Preparazione

Iniziare la preparazione prendendo tutte le verdure e lavandole con cura. Asciugarle e tagliarle a cubetti uguali, come delle classiche patate al forno. Prendere tutte le verdure tagliate e versarle in un recipiente capiente e aggiungere una presa di sale, un pizzico di pepe e olio quanto basta.

Girare gli ingredienti fino a quando il condimento sarà distribuito su tutti gli ingredienti e versare tutto su una teglia rivestita da carta da forno.

Distribuire bene le verdure per una cottura uniforme ed infornare a 180°C per circa 15 minuti e successivamente girare le verdure e cuocere per altri 15 minuti a 200°C con funzione grill.

Approfondimento

Cosa occorre per preparare uno dei piatti più richiesti in estate e amato proprio da tutti