Molti sono i ristoranti che hanno integrato questa prelibatezza nei loro menù in versione fusion o classica. Pesce, carne, verdure sono condite da sapori orientali e unici che avvolgono il palato e regalano un esperienza diversa da potersi concedere anche a prezzi bassi.

Vediamo allora cosa occorre per preparare uno dei piatti più richiesti in estate e amato proprio da tutti coloro che vogliono consumare cibi sfiziosi. Ovviamente per preparare a casa questa spettacolare pietanza ed avere un ottimo risultato, occorre qualche strumento.

Un tuffo in oriente per un esperienza culinaria anche a casa in una preparazione fai da te

La cucina asiatica, in particolare il sushi, è molto semplice da preparare ed è un piatto davvero economico. Le forme, i sapori e i colori rendono questa specialità uno dei fiori all’occhiello di molti ristoranti, soprattutto in estate dove si consuma molto il pesce crudo.

Durante la degustazione non potrà mancare una radice di origine giapponese come antibatterico per il nostro corpo accompagnata dalla radice di zenzero. Insieme alle immancabili bacchette per il sushi che non tutti sanno che possono essere riutilizzate in questo modo

La preparazione richiede qualche minuto. Per poter ottenere un ottimo risultato oltre alla materia prima, occorre la giusta strumentazione soprattutto se si vogliono manipolare cibi crudi.

L’importanza di questi strumenti è fondamentale. L’utilizzo ad esempio di un abbattitore di temperatura, può preservare il pesce da eventuali formazioni batteriche o eliminare parassiti dannosi per il nostro organismo.

In commercio esistono vari strumenti per la preparazione del sushi in casa, che possono essere acquistati anche online.

Oltre all’abbattitore, indispensabile se si vuole preparare del sushi con il pesce crudo, ci sono altri strumenti che non possono essere da meno per un sushi da chef.

La preparazione del riso ha una propria ricetta che regola quel grado di “collosità” adeguato per poterlo lavorare. In questo caso esiste un cuociriso elettrico che aiuta a regolare la quantità di amido con una preparazione veloce.

Dopo aver cotto il riso dovrà riposare in una classica ciotola di legno, l’hangiri. Questo sarà indispensabile per assorbire l’umidità in eccesso del riso e velocizzare il raffreddamento. Inoltre può essere utilizzata anche come ciotola classica per condire il riso.

La spatola shamoji potrà essere utilizzata nella ciotola hangiri per mescolare il riso senza rovinarlo. Ha la forma di un cucchiaio di legno largo che potrà essere bagnato nell’acqua per aiutare a mescolare bene il riso con il condimento.

Un altro strumento indispensabile è la stuoia in bambù, il makisu per arrotolare dei perfetti roll di sushi. Chi ha difficoltà nella preparazione classica con il makisu, potrà utilizzare il sushi roller che è uno strumento pensato per agevolare il lavoro.