Un po’ tutti cercano di mettersi in forma o almeno mantenerla per il proprio benessere fisico e anche per essere piacevoli esteticamente. Quei chili di troppo sono sempre difficili da eliminare, ma esistono 10 alimenti del benessere perfetti per dimagrire e restare in forma, soprattutto in estate.

Non è mai troppo tardi per rimettersi in forma

Una giusta ed equilibrata dieta aiuta a mantenersi in forma ma spesso non basta. Esistono degli alimenti che aiutano a bruciare le calorie mentre mangiamo.

Ovviamente non si tratta di cibo spazzatura come i classici snack tra i quali biscotti, patatine, e quindi zuccheri e carboidrati vari. La scelta deve ricadere su alimenti che non consentono di accumulare peso e, anzi, addirittura perderlo. Infatti, l’organismo durante la digestione brucia calorie ed esistono situazioni in cui brucerebbe più calorie di quante ne introduce.

Esistono alcuni cibi aiutano a perdere peso, ma in una dieta non devo esserci solo queste, altrimenti si rischia di avere carenze di vitamine, proteine o altro. Quindi in questi casi è consigliabile introdurre questi alimenti un po’ alla volta ad esempio con degli spuntini fuori pasto.

I 10 alimenti del benessere perfetti per dimagrire e restare in forma soprattutto in estate

Iniziare la giornata con un buon caffè senza zucchero è un’ottima scelta. Aiuta il risveglio, riduce il senso di fame e accelera il metabolismo.

Mangiare una mela, meglio se la variante a buccia verde. Per introdurre una buona quantità di fibre, soprattutto se viene mangiata con la buccia e dona un senso di sazietà riducendo la fame.

Anche il sedano è un giusto alleato ricco di sodio e potassio. Costituito da buona parte d’acqua e il restante di fibra che aiuta il transito intestinale.

Una buona insalata estiva di pomodori e cetrioli è il giusto mix di benessere nell’alimentazione. I cetrioli sono un ottima fonte di vitamina C e sono costituiti quasi solo d’acqua. I pomodori con pochissime calorie, sono ricchi di licopene, un potente antiossidante e sono consigliati nelle diete ipocaloriche per chi ha il diabete e anche per chi ha il colesterolo o pressione alta.

Alcuni cibi a basso contenuto calorico

Le carni magre sono eccezionali, come il maiale, tacchino e petto di pollo. Queste sono a basso contenuto calorico e sono ottime fonti di proteine, che per smaltirle il fisico richiede più energia, accelerano il metabolismo e aiutando a bruciare più in fretta i grassi.

Uno degli alimenti più conosciuti come brucia calorie e senz’altro il peperoncino. Questo grazie alla capsaicina accelera il metabolismo aiutando il fisico a bruciare più calorie.

Gli asparagi sono un ottimo diuretico per aiutare il fisico ad eliminare le tossine e aiutano ad accelerare il metabolismo oltre al fatto che contengono pochissime calorie.

Privo di grassi è senza dubbio una verdura dietetica, il cavolfiore. Ricco di vitamina C, consumato crudo, al vapore o leggermente scottato, importante che sia croccante per favorire il senso di sazietà.

Infine la papaya, povera di calorie, ricca di vitamina C, enzimi digestivi, antiossidanti. Contro la stitichezza e per tenere a bada il colesterolo cattivo.