Anche se siamo ormai nella primavera inoltrata è probabile che i nostri look da giorno e da sera non manchino mai di un capospalla. Infatti, le temperature sono ancora ballerine e, esclusa la fascia oraria dalle 12:00 alle 16:00, c’è ancora un leggero freschetto fastidioso.

Per questo motivo la moda ha creato mille e più modelli di giacche e giacchette, ideali per la primavera ma da sfruttare anche per l’autunno. Inoltre, molti di quelle che spopolano quest’anno potremmo già averle nell’armadio.

Per esempio, il giubbino jeans e il chiodo di pelle, magari con frange, sono stati una grandissima riconferma. Per non parlare, poi, del blazer, soprattutto in versione over, adoratissimo dalle donne di ogni età per avere uno stile sempre impeccabile.

Nonostante ciò, in passerella ha sfilato anche un altro taglio di giacca, da sfruttare in qualsiasi momento della giornata per dare tregua all’usatissimo blazer.

Per i guru della moda è già una tendenza, magari già presente nel nostro guardaroba ma che varrebbe la pena acquistare al prossimo shopping.

È questa la giacca più trendy della primavera da abbinare con look eleganti o casual come alternativa al classico blazer

La giacca più indossata della primavera, che ci tornerà utile per quelle fredde sere d’estate e che probabilmente sarà tra le più cool dell’autunno, rispolvera un modello del passato.

Gli stilisti, forse strizzando l’occhio all’acclamata serie Netflix “Bridgerton”, hanno riproposto in chiave moderna un capo must have dell’età della Reggenza inglese. Inoltre, hanno ripescato un “ultimo grido della moda” che impazzava tra la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni 2010.

Stiamo parlando della giacca bolero, chiama più confidenzialmente “bolerino”, destinata a diventare il sostituto numero uno dell’amatissimo blazer.

Il modello più tradizionale inquadra questa giacca come una sorta di copri spalle, che non supera mai l’ombelico, con scollo tondo e senza bottoni. Oggi diremmo che si tratta di un modello “crop top”, ideale per slanciare la figura e assottigliare il giro vita. Inoltre, il “bolerino” sarebbe la perfetta via di mezzo per coprirci senza sudare e accompagnare in maniera chic outfit sportivi e super eleganti.

Modelli 2.0

Quindi, è questa la giacca più trendy della primavera, da puntare per i prossimi acquisti o scovare tra quei capi dell’armadio che avevamo etichettato come fuori moda.

Quasi tutti i modelli più moderni hanno mantenuto lo scollo a “U”, spesso impreziosendo il taglio con bottoni, finte tasche, borchie, strass e pietre colorate

Nelle versioni per le grandi occasioni i materiali da puntare sarebbero lo shantung di seta o di lino oppure il raso. Al contrario, per un outfit glamour ma più casual potremmo spaziare tra il denim, la pelle o l’ecopelle e un acetato di qualità.

In questo caso, l’abbinamento perfetto con il “bolerino” sarebbe quello con blusa smanicata o camicetta leggera, jeans o pantaloni a sigaretta, sneakers o slingback.

