Maggio a livello planetario è un mese ricco di eventi che tengono costantemente all’erta l’oroscopo. Per esempio, Giove è tornato a far visita all’Ariete, portando fortuna e soldi a tanti protagonisti dello zodiaco.

Questo avvenimento è accaduto il 10 maggio e a distanza di neanche una settimana se ne verificherà un altro che scuoterà nuovamente pianeti e stelle. Il 16 maggio, lunedì della terza settimana del mese, nei nostri cieli avverrà qualcosa di epico, un’eclissi totale della Luna che sarà anche piena.

In sostanza, la Luna sarà in posizione di plenilunio ma verrà coperta interamente dal Sole che la colorerà di rosso. L’eclissi di questa “Luna piena di sangue” sarà visibile anche in Italia a partire dalle ore 4:00 del mattino e a livello astrologico porterà un’immensa carica di energia.

Contemporaneamente, però, il pianeta Mercurio diventerà retrogrado, ritornando illusoriamente sui suoi passi e causando non pochi imprevisti e caos. Allora, vista la mole di novità da seguire e rendicontare, cosa avrà in mente l’oroscopo per noi, influenzato da questi movimenti astrali?

Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

L’eclissi della Luna piena di maggio porterà fortuna a questi 4 segni zodiacali mentre Mercurio retrogrado colpirà quest’altro sfortunatissimo dell’oroscopo

L’eclissi rossa della Luna piena di giorno 16 maggio colpirà il satellite quando sarà in corrispondenza dello Scorpione. Questo segno, quindi, sarà il primo travolto dagli eventi ma in senso positivo. Dopo un periodo buio si ritroverà la forza di credere in sé stessi e in quei progetti accantonati da tempo. Inoltre, si prenderà più consapevolezza dei propri desideri e sentimenti, iniziando a spingere la vita laddove si vuole veramente.

A fare compagnia allo Scorpione ci sarà l’Acquario, le cui sorti saranno fortunate soprattutto dal punto di vista delle finanze. Infatti, questo sarebbe un buon momento per pensare a qualche investimento, avendo le spalle coperte da un lavoro ora pienamente gratificante.

Altri 2 segni vincenti

L’eclissi della Luna piena di maggio farà stringere amicizia tra la dea bendata e tutti i nati sotto il segno del Cancro. Questo segno d’acqua è già presente nella tripletta dei privilegiati del mese eletta dall’oroscopo e continuerà questa sua maratona del successo illuminato dalla Luna. In particolare, la creatività sarà alle stelle e l’intuito potrebbe dare più di un ottimo motivo per scommettere ancora su di esso.

A seguire le stesse orme del Cancro sarà il Toro. Per questo segno la fortuna si dichiarerà nell’ambito dell’amore, stupendo con nuovi incontri per i single e ritrovata complicità per le coppie.

Mercurio retrogrado

Infine, oltre ai movimenti di Luna e Sole, a spostarsi nel cielo sarà anche Mercurio.

La sua posizione retrograda si preannuncerebbe disfattista per il Leone, le cui giornate, almeno durante la terza settimana di maggio, potrebbero essere disseminate di imprevisti.

Lettura consigliata

Maggio porterà tantissima fortuna a questi 3 segni zodiacali che vivranno una vita da re fino all’estate insieme al ricchissimo Ariete