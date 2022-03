Con l’arrivo del bel tempo e l’alzarsi delle temperature, ecco che ci ritroviamo a combattere con i moscerini. Non bastano le mosche e le zanzare che ci attendono tra qualche mese, no. Anche i moscerini devono cominciare da subito a farci disperare per casa.

Abbiamo già parlato di come tenere lontane le zanzare che a breve verranno ad infastidirci con le loro punture. Oggi invece vedremo come occuparci dei fastidiosi moscerini che cominciano già a farsi vedere.

Non solo quelli della frutta che vediamo proliferare velocemente quando lasciamo un’arancia nel cesto della frutta. O che fanno la loro comparsa nel secchio della spazzatura non appena si alzano le temperature. In questo caso, possiamo usare un po’ di sale nel bidone, ma dopo averlo ben lavato.

È proprio come dicevano le nonne, per liberarsi dei moscerini in casa già in primavera bastano questi trucchi furbi

Ma quando si tratta dei moscerini attirati dalla luce e dal calore, non sappiamo mai cosa fare. Tra tutti sono forse i peggiori perché di certo non possiamo stare sempre con la luce spenta. Abbiamo provato di tutto per tenerli lontani, ed eccoli posizionati in tantissimi intorno alle lampadine. Questo è un problema che si presenta non solo in casa, ma anche nei locali più chic e nei bar.

Con moscerino intendiamo diversi insetti che fanno parte dell’ordine dei ditteri. In genere con la parola moscerino però intendiamo quelli più piccoli, grandi pochi millimetri. Ma in realtà quelli attirati da luce e calore sono leggermente più grandi di quelli della frutta.

Come possiamo tenerli lontani senza rinunciare alla luce?

Anche se non sono i moscerini della frutta, anch’essi sono golosi di zucchero. Quindi puliamo bene se dovesse caderci qualche goccia di succo di frutta sul tavolo o sulla cucina. Non avendo nulla da mangiare si terranno alla larga.

Ma una casa pulita non basta, bisogna ricorrere alle maniere forti. E anche i moscerini non sono degli amanti degli odori pungenti. Un buon modo per rendere l’ambiente ostile è utilizzare degli oli essenziali come repellenti.

Con qualche goccia di olio di tea tree oil, eucalipto o rosmarino imbeviamo un panno in microfibra. Passiamolo sulle superfici dei mobili, tra l’altro questo metodo è utile anche contro la polvere. È proprio come dicevano le nonne e tenerli lontano sarà più semplice di quel che pensiamo.

Se questo non basta?

Allora sfruttiamo sempre gli odori di queste erbe aromatiche per tenerli lontani. Procuriamoci una piantina di rosmarino, origano o menta e posizioniamola in cucina. Possiamo anche usare delle piccole piantine decorative per il salotto o il centrotavola. Ma forse la pianta che più potrebbe essere efficace è proprio la salvia sclarea. Possiamo anche bruciarla sotto forma di incenso, i moscerini si terranno alla larga.

Quindi, è proprio come dicevano le nonne, per liberarsi una volta per tutte di questi fastidiosi insetti. Se il repellente non dovesse bastare allora è il caso di mettere su qualche trappola, sfruttando la loro golosità. Usiamo zucchero e acqua per attirarli, oppure del succo di frutta diluito in acqua. Si precipiteranno a mangiare e rimarranno bloccati in acqua.

