Se si tratta di trovare rimedi naturali ai problemi più comuni della vita di tutti i giorni le nonne sono imbattibili. Che si parli di semplici consigli per ottenere un bucato profumato oppure evitare l’odore di fritto in casa. Esistono rimedi per ogni cosa che sono accessibili veramente a tutti. Un modo per risolvere i problemi comuni spendendo poco e soltanto con prodotti naturali. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa vedremo come questa erba aromatica sia utile. Non solo la pianta in sé, ma anche l’olio essenziale. Così potremo finalmente dire addio alle zanzare.

Le nostre nonne avevano ragione e lo confermano anche gli esperti che per tenere lontane le zanzare basta questa pianta aromatica

Si sa, ci sono alcuni odori particolari che sembrano tenere lontane le zanzare. Dei veri e proprio repellenti naturali che fanno il loro lavoro. Senza dover ricorrere a prodotti chimici o costosi. Famoso tra i rimedi contro le zanzare c’è il geranio, ad esempio. Non solo una bella pianta da tenere sul balcone, ma anche utile contro gli insetti. Oppure la lavanda. Bella e profumata è anche riutilizzabile in moltissimo modi. Ma la pianta di cui parleremo oggi è usata soprattutto in cucina. E non tutti sanno che può essere un ottimo repellente. Stiamo parlando della salvia.

Lo studio dell’Università di Pisa

I ricercatori hanno testato le proprietà di diversi tipi di salvia. Per scoprirne l’effetto repellente nei confronti di una delle specie più temute di zanzare. Le zanzare tigre. Lo studio ha concluso che soprattutto la Salvia sclarea è un efficace repellente. In particolare, l’olio essenziale estratto da questa pianta aromatica. Dai risultati la protezione arrivava fino a 60 minuti circa.

Quindi, le nostre nonne avevano ragione e lo confermano anche gli esperti che per tenere lontane le zanzare basta questa pianta aromatica. Quale miglior motivo per coltivarla sul nostro balcone? Possiamo usarla per le nostre deliziose ricette. E poi seccarne le foglie, estraendone l’olio essenziale, per tenere lontane le zanzare!