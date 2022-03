“Un liquorino per digerire”? Quante volte ci siamo sentiti offrire l’ammazzacaffè come metodo rapido per favorire la digestione. Bevendolo, convinti, realmente, di aiutarci in tal senso.

È uno dei tanti errori nei quali cadiamo, vittime dei falsi miti e delle bufale che diamo per assodate. In realtà, non è vero che l’alcol faccia digerire a fine pranzo. Anzi, l’alcol irrita lo stomaco e rallenta i processi digestivi. Ovvero, avviene l’esatto contrario.

I falsi miti sul cibo

Così come non è vero che lo stesso alcol aiuti a riscaldare. Dà una momentanea sensazione di calore per la vasodilatazione che, però, contribuisce anche a disperderlo più velocemente. E non fa buon sangue, perché lo stesso veicola al fegato l’etanolo, che è una sostanza tossica. Anzi, se si eccede, nel sangue aumenta la concentrazione di grassi.

L’ISS ha svelato molti falsi miti su cibo e diete che dovremmo imparare. Chi mangia in bianco perché ha la diarrea sbaglia. Non è necessario. Fondamentale è, invece, bere molto e fare pasti più piccoli, ma frequenti.

Bere caffè fa male al fegato? Non è vero. Anzi, berlo in maniera moderata avrebbe effetti protettivi sull’organo. Non si possono ricongelare cibi scongelati? Falso. Se lo scongeliamo e lo cuociamo, potremo poi ricongelare il tutto. Vero, invece, che è sbagliato scongelare, non utilizzare e ricongelare. Questo non va fatto.

Cuocere con il microonde fa venire i tumori? Falso. Il cibo cotto con questo strumento, sottolinea l’ISS, è sicuro e ha uguale valore nutritivo di una cottura con forno normale.

Non è vero che l’alcol faccia digerire a fine pranzo e sono molti altri i falsi miti e le bufale sul cibo e l’alimentazione che andrebbero sfatati secondo la medicina

Il cibo senza lattosio è più salutare? Non è vero. Se non siamo intolleranti, rischieremmo, a lungo andare, di diminuire la produzione dell’enzima lattasi.

Mangiare i carboidrati a cena fa ingrassare? Sbagliato. Non conta quando, ma quanti ne mangiamo in una giornata. Mai mangiare gli agrumi alla sera perché fanno male. Errato. Non esiste un momento della giornata nel quale privarci di un alimento così importante.

I grassi vanno eliminati? Errore, perché ci vuole un corretto apporto di lipidi. Vero è che l’olio EVO vada preferito al burro.

In pane integrale è più dietetico. Non è vero. Le calorie sono quasi identiche al pane bianco. Vero è, invece, che garantisca più fibre. Per avere più memoria bisogna mangiare pesce? Falsa credenza diffusa, visto che ci sono cibi che garantiscono più fosforo, come frutta secca e uova.

Lo zucchero di canna è più dietetico. Falso. La differenza è minima con quello bianco. I cereali integrali hanno meno calorie di quelli raffinati? Non è vero. Hanno, sicuramente, un contenuto maggiore di fibre, dando così più senso di sazietà e invogliando a mangiare meno.