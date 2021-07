Soprattutto in estate mantenere pulito il bidoncino della spazzatura è indispensabile. Sia che si tratti di quello dell’umido che dell’indifferenziato. Questi due mastelli sono quelli che si sporcano di più a causa dei residui di cibo e grasso. E mantenerli puliti ci permette di tenere lontano i moscerini e i cattivi odori. Ma una pulizia profonda, anche se abituale, non sempre è efficace. Capita infatti di aprire il bidone e trovarlo infestato dai moscerini.

Perché la spazzatura si infesta di moscerini

I cosiddetti moscerini della frutta si sviluppano più velocemente con il clima più caldo. Passano subito da larva ad adulto senza avere il tempo di accorgersene. Questo perché le larve sono molto piccole e difficili da notare. La spazzatura è l’ambiente ideale per la loro proliferazione. I rifiuti e il cibo in decomposizione è quello che li attira e permette loro di riprodursi. E con il caldo il cibo si decompone più velocemente.

Ecco perché in tantissimi stanno mettendo del sale nel bidone della spazzatura

Quindi se non vogliamo ritrovarci il bidone infestato dai moscerini è bene lavarlo spesso. Se possibile anche più di una volta a settimana. Eliminando ogni residuo di cibo che può essere scivolato via dalla busta della spazzatura. E può aver sporcato il bidone stesso. Laviamo con acqua e sapone neutro o sgrassatore. Dopodiché lasciamo asciugare bene il bidone prima di usare l’arma segreta.

Stiamo parlando, appunto, del sale. Dopo che il bidone si è ben asciugato, cospargiamo il fondo del bidoncino con del semplice sale da cucina. Abbondiamo, così da creare uno strato abbastanza spesso. Ora possiamo inserire la busta come facciamo normalmente. Il sale andrà ad assorbire tutti i fluidi e liquidi che si formano naturalmente quando il cibo di decompone. E che sono il cibo preferito dei moscerini. In questo modo i moscerini non avranno un ambiente favorevole per riprodursi e staranno lontano dal bidone.

Quindi, ecco perché in tantissimi stanno mettendo del sale nel bidone della spazzatura. Con questo rimedio ci libereremo dei moscerini e stermineremo tutte le loro larve.

