Ormai è marzo e le temperature primaverili stanno scaldando tutta l’Italia. Si spalanca la finestra di prima mattina per far cambiare aria e fare entrare il calore. Si aprono i balconi mentre si cucina per far andare via gli odori. Ma con l’innalzamento delle temperature iniziano già a presentarsi le prime mosche. E soprattutto mentre si cucina è meglio evitare di usare prodotti chimici per scacciarle via. Esistono alcuni metodi naturali e a costo zero che possono fare da repellente per questi fastidiosi insetti.

Come tenere lontane le mosche ora che cominciano ad alzarsi le temperature

Gli insetti, in generale, non amano gli odori forti. E questo può venirci d’aiuto quando vogliamo tenere lontane le mosche dalla nostra casa. Si può usare una spezia che amiamo molto come condimento, ad esempio. Chiunque ne ha un barattolo in casa. Stiamo parlando del pepe. Il suo odore forte è un buon repellente naturale. Basterà posizionare per casa qualche ciotola con dei grani di pepe e le mosche si terranno alla larga.

Limone e chiodi di garofano

Questa accoppiata è letale per le mosche. Prendendo delle fette e infilandoci dei chiodi di garofano le mosche neanche si avvicineranno alla cucina. In più, questo mix che per loro è fastidioso, è molto piacevole per gli umani. Un bell’odore di agrumi si spargerà per tutta la casa. Un effetto simile può averlo il basilico. Questa profumatissima pianta aromatica è uno dei peggior nemici delle mosche. Quindi perché non mettere una piantina di basilico sul davanzale?

Un semplice sacchetto con acqua

Le mosche si spaventano, un po’ come i gatti, delle superfici riflettenti. Perché non capiscono che il riflesso è il loro, quindi tendono a starne lontane. Se si ha un balcone si possono appendere dei sacchettini di plastica pieni d’acqua. Sempre vicino a porte o finestre da cui possono entrare in casa. Quando vedranno il loro riflesso, eviteranno di entrare.

Se questi metodi non hanno funzionato, si può creare una carta moschicida. Del tutto naturale. Si mischia acqua, zucchero e aceto. E poi si spennella su dei fogli di carta. Posizionati in punti strategici cattureranno le mosche. Perché attirate dall’odore dallo zucchero, rimarranno intrappolate su questa miscela appiccicosa. Ecco come tenere lontane le mosche ora che cominciano ad alzarsi le temperature. Se si ama la lavanda si può anche provare a distribuire per casa dei sacchettini. Ha un buon effetto repellente per tutti gli insetti.