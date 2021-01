Il bonus mobili è stato prorogato nella Legge di Bilancio 2021 con un aumento del tetto di spesa fino a 16mila euro. Ma i dubbi su come chiederlo e quali sono gli interventi di ristrutturazione che danno il diritto al beneficio sono tanti. E proprio sul Bonus mobili è pervenuta agli Esperti di Proiezione di Borsa una domanda che può essere d’aiuto a molti Lettori. La domanda riguarda se è possibile cambiare la cucina e ottenere il bonus mobili solo sostituendo il tubo del gas? A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco.

Sostituzione del tubo del gas o la sostituzione di fughe di gas

Il bonus mobili 2021 prevede di acquistare mobili e grandi elettrodomestici per una spesa massima di 16mila euro, ottenendo una detrazione fiscale del 50%. Il bonus mobili a differenza delle altre agevolazioni, ad esempio Ecobonus o Sisma bonus, non permette lo sconto in fattura o cessione del credito a terzi.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul tema bonus mobili e anche sulla domanda posta dal nostro Lettore. In effetti, la sostituzione di un tubo del gas difettoso o la sostituzione di un rilevatore di fughe di gas per la cucina, rientrano in un intervento di manutenzione straordinaria. Ma non tutti gli interventi anche se considerati permettono di ottenere il beneficio

È possibile cambiare la cucina e ottenere il bonus mobili solo sostituendo il tubo del gas?

Questi interventi beneficiano della detrazione del 50%, in quanto sono interventi per la messa in sicurezza e prevenzione di infortuni domestici. L’Agenzia delle Entrate, però, chiarisce che tale intervento condiziona la possibilità di ottenere il bonus mobili.

Il bonus mobili è legato al bonus ristrutturazione e secondo l’Agenzia la definizione è sostenibile a livello teorico, ma a livello pratico e documentale è difficile da dimostrare per i futuri controlli.

In definitiva chiarisce che il bonus mobili non è ammesso per i piccoli lavori edilizi.