Cosa fare se le api fanno nidi e invadono la nostra abitazione? A chi rivolgersi? Si ci può trovare, infatti, in una strana situazione quando nel giardino o addirittura in casa, troviamo un gruppo di api. Si tratta dello sciame d’api, che solitamente si ferma per qualche giorno. Tuttavia, può accadere che esse trovino il proprio ambiente congeniale e rimangano dove sono. In particolare, si possono depositare, nel cassonetto di una tapparella o fuori della finestra, in qualche luogo coperto. Qualcuno potrebbe pensare che la cosa giusta sia chiamare i Vigili del Fuoco. In realtà, ciò va fatto solo in casi eccezionali, cioè quando vi sia un rischio per la sicurezza pubblica. Si pensi ad uno sciame d’api collocato all’ingresso di un ufficio pubblico, come la Posta o la scuola.

Api in casa, a chi bisogna chiamare?

Cosa fare se le api fanno nidi e invadono la nostra abitazione? A chi rivolgersi? Abbiamo premesso che i Vigili del Fuoco possono intervenire soltanto in casi estremi. Quindi, come fare? Anzitutto, non si devono toccare, né tantomeno si deve commettere l’errore di prendere un bastone o altro per colpire l’alveare. Infatti, molte api insieme possono essere pericolose, provocando uno shock anafilattico o danni enormi se dovessero attaccare. Quindi, bisogna evitare movimenti e rumori forti che inneschino una reazione difensiva. Infatti, se non le si attacca, sono innocue, potendo solo infastidire con il loro ronzio. Inoltre, le api sono una specie protetta e, quindi, bisogna evitare di ucciderle. Ma rimane la domanda: “chi chiamare per liberarsene?”. In merito, la risposta più adeguata è: un apicoltore. L’apicoltore sa come muoversi e come raccoglierle, senza creare problemi. Dopo che lo avrà fatto, però, gli insetti diventeranno di sua proprietà. Pertanto, non sempre questi chiederà un compenso, se non eventualmente un rimborso spese. Ciò in quanto, appropriarsi delle api, rappresenta per lui, già di per sè, un compenso.