Nei prossimi mesi è prevista l’uscita di tantissimi concorsi.

Un po’ per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione, un po’ per la maggior specializzazione dei profili, sono migliaia le assunzioni previste.

I profili ricercati sono molto eterogenei. Si va dai diplomati ai laureati generici, mentre ci sono anche concorsi molto specifici aperti solo ad alcune classi di laurea.

Si parte da profili bassi per arrivare a cariche dirigenziali. Gli Enti interessati sono tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio e l’Avvocatura dello Stato.

Insomma chiunque avesse sempre sognato il posto fisso e fosse stato scoraggiato dal blocco dei concorsi degli ultimi decenni, ora ha la sua occasione.

Vediamo quindi come e dove si collocano queste 1.923 assunzioni nel 2022 e perché ci conviene non perderle di vista.

Il MIC – Ministero della Cultura

Fino a poco tempo fa denominato MIBACT, questo Ministero è stato istituito nel 1975.

L’intento era quello di creare un organo apposito per la gestione del patrimonio culturale e dell’ambiente. Inizialmente, infatti, nacque come Ministero per i beni culturali e ambientali.

Una volta nato, ha inglobato alcune delle funzioni che prima appartenevano ad altri Ministeri.

Ha iniziato così ad occuparsi di Architettura, Belle Arti, Biblioteche, Archivio di Stato, Editoria e diffusione della cultura.

Dal 1998 lo conosciamo con il nome di Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Verrà poi ulteriormente denominato in Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Nel 2021 il MIBACT diventa semplicemente Ministero della Cultura.

Chiunque entri a lavorare in questo Ministero sarà, quindi, calato interamente nella bellezza e nell’arte del nostro Paese. Che sia come funzionari d’ufficio o come custodi o operatori nei musei di Stato, l’arte sarà una parte importante del lavoro da svolgere.

1.923 assunzioni nel 2022 con stipendi anche di 1.800 euro per questo concorso RIPAM nei beni culturali

Questo bando atteso per il primo semestre del 2022 mette a disposizione 1.923 posti aperti a diplomati e/o laureati in base ai profili.

Sono infatti cinque i diversi profili messi a concorso.

In particolare, alla Terza e Seconda Area andranno più di 1.000 dei posti banditi. Ci saranno poi 330 posti per assistenti amministrativi gestionali e 100 per assistenti informatici.

È prevista anche l’uscita di un bando per incarichi dirigenziali e di uno ulteriore con cui si assumeranno circa 300 archivisti.

I posti saranno a tempo indeterminato ed inquadrati in fascia F1/F2, ma per avere qualsiasi certezza bisognerà attendere il bando.

Stessa cosa vale sia per l’iter concorsuale che per le date precise di svolgimento delle prove.

È quasi certo che valutazione dei titoli e struttura delle prove saranno definite anche in base al profilo ricercato.

Essendo stato affidato a Formez PA e alla commissione RIPAM, è probabile che il concorso venga svolto con modalità semplificate.

Attendiamo con ansia l’uscita del bando ufficiale per questa opportunità da non perdere.