Cerchiamo nei cassetti perché questi vecchi cellulari valgono un sacco di soldi e questo potrebbe valere anche fino a 12.000 euro

C’è chi colleziona oggetti retro per passione, poiché è affascinato dal vintage e, a tal proposito, consigliamo quest’arredamento per la casa, e chi colleziona per denaro. Infatti, i collezionisti pagheranno oro per trovare oggetti antichi, dall’inestimabile valore.

Gli oggetti da collezione possono essere i più disparati. Dal mobilio alle monete. Ma anche la lettura può aiutarci, in tal senso. Infatti, controlliamo in cantina se abbiamo questi vecchi libri e fumetti, perché possono valere davvero una piccola fortuna.

Più trascorre il tempo, più alcuni oggetti acquisiscono valore. Almeno è sempre stato così. Persino nei vini. Eppure, il cellulare è in mezzo a noi relativamente da poco. Infatti, era solo il 1983 quando venne immesso in commercio il primo telefono cellulare, il Motorola DynaTAC 8000x, che potrebbe arrivare a valere anche 4.000 euro.

Il prezzo in termini di valore cambia anche a seconda dalla marca. Per esempio, vedremo che uno di questi potrebbe arrivare a valere anche 12.000 euro. Presto capiremo il motivo. In ogni caso, cerchiamo nei cassetti perché questi vecchi cellulari possono essere preziosi per le nostre tasche.

Motorola, Nokia e altre marche

In quegli anni, la Motorola ha immesso in commercio parecchi telefoni cellulari. Quelli che i collezionisti pagheranno fior di quattrini sono i modelli Motorola V60i, Motorola Razr V3, e Motorola StarTac 130.

Tra questi il prezzo minore si aggirerebbe intorno ai 100 euro e stiamo parlando del secondo modello. Lo StarTac si aggirerebbe intorno alle 350 euro, mentre il primo modello, il V60i, potrebbe valere anche 900 euro. Anche la Ericsson era molto quotata, e il suo modello Ericsson T10 può arrivare a valere sino a 2.000 euro.

Passiamo al Nokia. Tutti lo avevamo e tutti giocavamo al mitico “snake”. Quanto vale oggi il Nokia modello 7700? Per questo modello, i collezionisti potrebbero pagare dai 1.150 euro ai 2.300 euro. L’ultimo telefono cellulare della lista è il TechnoPhone PC105T, che si aggirerebbe da un minimo di 700 euro ad un massimo di 1.750 euro.

Cerchiamo nei cassetti perché questi vecchi cellulari valgono un sacco di soldi e questo potrebbe valere anche fino a 12.000 euro

Ecco quanto potremmo guadagnare da un vecchio telefono. Controlliamo bene, soprattutto nei cassetti dei nostri nonni. In ogni caso, quello che potrebbe valere di più è un Apple. Il primo prototipo di Iphone 1 potrebbe valere più di 10.000 euro. Rimanendo sull’azienda Apple, anche l’Iphone 2G potrebbe valere molto, circa 2.000 euro. Ormai, la Apple è una delle aziende più importanti su questo campo, pertanto, è chiaro che i primi modelli riescano a valere così tanto.

Lettura consigliata

Altro che cellulari di ultima generazione perché questi sarebbero da non comprare ed ecco gli smartphone che soddisferebbero il rapporto qualità prezzo secondo un’indagine