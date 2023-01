È meglio viaggiare in aereo oppure in treno? 6 motivi per una buona scelta

È meglio viaggiare in aereo oppure in treno-proiezionidiborsa.it

La fretta a volte ci porta a ridurre i tempi degli spostamenti. Ma per arrivare prima, basta l’aereo o va bene anche il treno? Vediamone vantaggi e svantaggi.

Molti preferiscono l’aereo, perché pensano di ridurre in questo modo i tempi di viaggio. Effettivamente il tempo che percorre un aereo per andare da Napoli a Milano, non lo impiega un treno. Tuttavia, bisogna considerare i tempi per raggiungere l’aeroporto e quelli per svolgere tutte le pratiche d’imbarco. Così anche per quanto riguarda l’uscire dall’aeroporto.

Con i treni invece il vantaggio è di raggiungere il cuore della città all’arrivo. Ci si impiegherà un po’ più di tempo, ma a volte si arriva molto prossimi alla destinazione finale. Vediamo allora in generale se è meglio viaggiare in aereo oppure in treno e quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due.

3 motivi per preferire il treno all’aereo

Il treno offre una maggiore flessibilità nell’itinerario, poiché spesso ci sono più fermate e stazioni disponibili rispetto agli aeroporti.

Inoltre è spesso più sostenibile rispetto all’aereo, poiché ha un impatto ambientale inferiore. L’aereo brucia molto carburante durante il percorso.

Infine, viaggiare in treno permette di godere del paesaggio, offrendo un’esperienza di viaggio più immersiva.

3 motivi per preferire l’aereo al treno

D’altro canto l’aereo è in genere più veloce rispetto al treno e può essere la scelta migliore per le lunghe distanze.

Un altro elemento da considerare è che gli aeroporti possono essere più comodi rispetto alle stazioni ferroviarie. Offrono infatti maggiori opzioni, per presenza di ristoranti, negozi e servizi igienici.

L’aereo, infine, può essere più conveniente rispetto al treno per le destinazioni lontane o difficili da raggiungere attraverso il treno.

È meglio viaggiare in aereo oppure in treno? Spazio al futuro

In generale, in Italia il treno è molto utilizzato per i viaggi nazionali e regionali, sia per ragioni di costo che di flessibilità negli itinerari. L’aereo è utilizzato soprattutto per i voli che collegano Nord e Sud, oppure i voli internazionali. Inoltre, l’utilizzo dei mezzi di trasporto dipende dalla disponibilità e dalla qualità delle infrastrutture. Ad esempio alcune regioni italiane hanno una maggiore disponibilità di treni rispetto ad altre, rendendo il treno una scelta più conveniente per i viaggiatori. Per chi abita poi nelle isole, l’aereo diventa quasi una scelta preferenziale per molte destinazioni complicate da raggiungere in treno.

Normalmente le regioni maggiormente popolate e industrializzate sono quelle in cui si concentra la maggior parte del traffico ferroviario. È probabile che in queste regioni si vendano più biglietti del treno, rispetto ad altre regioni meno popolate. Capita lo stesso anche nelle regioni turistiche dove si ha una forte domanda di trasporto ferroviario.

Il futuro però è da scrivere e forse cambierà le abitudini dei viaggiatori. Infatti si parla del treno Hyperloop, che sarà capace di viaggiare a 1.200 Km/h. Un modo per andare da Roma a Milano in circa mezz’ora.