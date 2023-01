Attento a come cucini il pollo: se fai questo errore sei in pericolo

Come cucini il pollo? Devi sapere che occorre molta attenzione nel processo di cottura perché se si commettono errori si può incorrere in qualche problema di salute. Ecco tutti i dettagli e come cucinarlo nel modo giusto.

La carne bianca, in particolare quella di pollo e tacchino, è prevalentemente presente nelle nostre cucine e nelle diete suggerite da nutrizionisti. Questo perché risulta essere meno grassa della carne rossa e più digeribile.

Tuttavia, ci sono mille modi diversi di cucinare la carne bianca. Se ci pensi bene, si può cucinare un pollo intero, ma anche a pezzettini. Si può fare in padella, al forno, alla griglia, fritto, bollito e si possono aggiungere mille ingredienti diversi.

Ma attento a come cucini il pollo: la fase di cottura è davvero molto importante, soprattutto per eliminare tutti i batteri che potrebbero essere presenti. Quindi, se si commettono degli errori puoi rischiare dei problemi di salute e non è il caso di correre questo pericolo.

Qui di seguito, vedremo quali sono le cose a cui prestare particolarmente attenzione per non avere nessun tipo di problema e godersi il proprio pranzo o la propria cena in assoluta tranquillità. Si tratta di poche cose, che non costano fatica ma che assicurano un’assoluta sicurezza.

Attento a come cucini il pollo: la cottura deve essere fatta in questo modo

Il pollo si può cucinare anche nella friggitrice ad aria, si può fare alla cacciatora, al curry, alla birra. Che dire poi del pollo disossato ripieno. Le ricette in cui questa carne è assoluta protagonista sono davvero tante. Ma l’importante è rispettare sempre le regole di una buona cottura.

Ci sono due elementi da considerare e da non tralasciare mai:

non cuocere mai ad una temperatura inferiore a 85° ;

inferiore a ; assicurarsi di cuocere bene l’interno e non solo l’esterno.

Lasciare l’interno crudo è un pericolo in quanto eventuali batteri presenti sopravvivranno e andranno direttamente nel tuo stomaco per poi provocare un’intossicazione alimentare.

A questo punto ti chiederai: ma come faccio a sapere a che temperatura arriva la mia preparazione? Te lo diciamo subito.

Ecco come procedere

La soluzione è acquistare un termometro da cucina. Questo strumento è molto utile sia per cuocere la carne che per friggere controllando la temperatura dell’olio. Quindi, è necessario perché indispensabile in alcune occasioni.

Ti permette di capire quando è il momento di mettere le patatine nell’olio, oppure, come ti stiamo spiegando in questo articolo, se la carne è cotta al punto giusto anche al suo interno. Infatti, con un’apposita punta, si può inserire il termometro nella carne e capire a che punto si è.

Controllare la cottura e la temperatura della carne in questo modo è fondamentale, lo ripetiamo ancora una volta, per evitare dei fastidiosi e rischiosi problemi di salute. Da questo momento in poi non tralasciare mai questi aspetti.