Spendere poco e trovare il volo dei tuoi sogni: ecco 5 trucchi per risparmiare sui biglietti aerei!

Viaggiare in aereo è ormai diventato parte della nostra quotidianità. Con l’avvento del digitale, comprare un biglietto è diventato questione di pochi click. Non tutti sanno, però, che possiamo risparmiare anche centinaia di euro se sfruttiamo qualche tecnica. Ecco 5 trucchi per spendere poco quando si prenota un volo.

Prendere l’aereo è ormai diventato comune quando si viaggia. Una volta era considerato un mezzo di lusso e limitato solo a poche e fortunate persone. Adesso è molto più semplice, soprattutto con l’avvento di internet. Non è più necessario, infatti, recarsi presso un’agenzia per prenotare il proprio viaggio.

Possiamo scegliere il nostro volo direttamente da casa o con il nostro cellulare. Proprio per questo motivo, i prezzi subiscono moltissime variazioni durante l’anno e sono nate delle tecniche per risparmiare. Alcuni miti sono certamente da sfatare, ma i trucchi per spendere meno durante l’acquisto di un biglietto ci sono e funzionano.

Spendere poco e trovare il volo dei tuoi sogni con qualche trucco informatico

Per prima cosa partiamo con qualche falsa credenza. Infatti, alcune tecniche che un tempo funzionavano, ora potrebbero non esserci più di aiuto. Per esempio, si dice che il martedì e il mercoledì siano i giorni ideali per trovare prezzi bassi. Per un periodo di tempo era effettivamente vero, ma con l’aumento della variabilità dei prezzi questo non accade.

Utilizzare un VPN e navigare in privato aiuta a trovare prezzi migliori. Questo funziona se si utilizza nel modo corretto. Il metodo migliore è, infatti, cercare un Paese con una valuta più debole e prenotare. Così, pagando in euro potremmo risparmiare anche un bel po’.

Allunghiamo il nostro volo e visitiamo due destinazioni al prezzo di una

Uno di questi è cercare sempre un volo con scalo. Spendere poco e trovare il volo dei tuoi sogni non è mai stato così facile, soprattutto se vogliamo allungare un po’ la strada. Se non abbiamo fretta, potremmo approfittare di questa possibilità per visitare anche una meta in più. Infatti ci sono scali che durano anche 10 ore e, se non abbiamo bisogno di visti, possiamo visitare la città dove sostiamo. In alcuni casi, lo scalo dura veramente poco, ma ci potrebbe far risparmiare anche 100 euro.

Un trucco che non tutti conoscono è quello di comprare i biglietti separatamente. Infatti, al contrario di altri acquisti, prenotare più biglietti insieme potrebbe fare aumentare il prezzo del singolo biglietto. Controlliamo sempre se ciò avviene prima di acquista il volo.

Risparmiamo anche sulla valigia

Anche piccole compagnie aeree locali potrebbero essere le nostre alleate per un prezzo vantaggioso. Spesso queste aziende non compaiono tra le ricerche di Google, perché cercano di limitare le spese. Un buon metodo per trovarle è cercare l’aeroporto della nostra destinazione e vedere quali compagnie fanno la nostra tratta. In questo ci aiutano anche diversi siti che confrontano i prezzi dei voli, come Skyscanner, Google Flights e Momondo.

Infine, se abbiamo una o più valigie da imbarcare, non tutti sanno che c’è un metodo per evitare di pagare l’extra. Infatti, se abbiamo un viaggio che dura una o più settimane possiamo spedire la nostra valigia come se fosse un pacco. Poste Italiane prevede questo servizio, ma anche siti come SendaBox e Paccofacile possono aiutarci in questo. Spesso si risparmia molto, soprattutto in alta stagione.