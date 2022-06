È l’idea originale dell’estate questa manicure di tendenza per avere unghie belle e affascinanti con smalto gel o semipermanente

Non ci sarebbe bisogno di ricorrere a grandi strategie per avere delle mani curate, basterebbe solo evitare di trascurarle e dedicare pochi minuti al giorno per farci una coccola. Essendo una parte del corpo sempre scoperte, almeno d’estate, è indispensabile non rimanere impreparate, tralasciando delle piccole imperfezioni, che però fanno la differenza.

Pellicine, calli, pelle secche e ruvida non rappresentano proprio un bel biglietto da visita. Per questo a qualsiasi età dovremmo applicare delle creme idratanti e adatte al nostro tipo di epidermide, in modo da avere le mani sempre morbide e lisce. Allo stesso modo, anche le unghie dovrebbero avere una certa immagine, che siano corte o lunghe, dovremo limarle ed eliminare cuticole e pellicine, evitando di mangiarle. Non servono limette professionali o grandi strumentazioni, se il nostro problema è solo dare una forma più graziosa che valorizzi le nostre mani.

Non appena avremo creato una routine quotidiana, i risultati non tarderanno ad arrivare e le nostre mani avranno un aspetto assolutamente magnifico. Potremmo poi pensare allo stile da seguire, in base alla nostra personalità o se dobbiamo partecipare a un evento particolare, come un matrimonio.

In linea di massima, bisognerebbe applicare alla base uno smalto protettivo o rinforzante, poi potremo scegliere tra svariate decorazioni e tipi di smalto. Se il nostro obiettivo è non passare inosservate, quest’anno potremo sperimentare e riscoprire mode, passate o del tutto nuove, che stanno letteralmente spopolando. Di certo i colori non mancano e chi vorrà usare toni sgargianti, metallici o fluo, di sicuro sarà al centro dell’attenzione, ma con stile. Ma più di tutte sta riscontrando un certo successo la moda degradè, dall’effetto sfumato, che prevede l’uso di più smalti, gel o semipermanente.

È l’idea originale dell’estate questa manicure di tendenza che sta bene sia a chi ha le unghie più corte o lunghe e non è difficile da eseguire.

Come realizzare l’effetto sfumato

Potremmo eseguire in casa questa tecnica alla moda, usando almeno 2 colori diversi di smalto, per creare una sfumatura base, che può essere orizzontale o verticale. Quindi, dopo avere steso la base, scegliamo minimo 2 tonalità, che potranno essere più sgargianti, neutre, pastello, scure o metalliche.

Un nail look, per mani affascinanti e luccicanti potrebbe consistere nell’usare uno smalto color cipria o nude alla base, solo sulla punta stenderne uno glitter. Aiutiamoci con una spugnetta per applicare il secondo smalto, o anche il terzo. Mescoliamo tra loro i colori partendo dalla base fino alla punta delle unghie. Per ultimo usiamo un top coat, in modo ma sigillare e rendere lucido l’effetto sfumato.

