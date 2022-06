Per coltivare cetrioli in vaso o nell’orto non basta innaffiare molto ma seguire questi consigli per avere un raccolto rigoglioso

Sono gustosi, buoni, freschi e polposi, i cetrioli sono l’ortaggio dell’estate per rendere speciali le nostre insalate e non solo. Si pensa abbia origini indiane molto antiche, oggi è un ortaggio apprezzato in tutto il Mondo, oltre che per il sapore, per le sue proprietà benefiche. È un alimento che contiene pochissime calorie, quindi ideale per chi segue una dieta ipocalorica o per chi vuole uno snack fresco senza avere senza di colpa. Inoltre, è altamente saziante, fonte di fibre, beta carotene, minerali, antiossidanti e altri nutrienti che favorirebbero un corretto metabolismo. Negli ultimi anni sempre più famiglie hanno scelto di piantarli, per poterli mettere in tavola senza acquistarli.

Non è troppo complicato gestire la pianta, anche se per coltivare cetrioli in vaso o nell’orto non basta innaffiare, ma tenere in considerazione degli utili accorgimenti.

Terreno e semina

Il periodo di semina del cetriolo dipende dalla varietà, visto che ne esistono diverse, anche facilmente reperibili. In linea generale, potremmo mettere i semi in pieno campo quando le temperature sono sopra i 20 gradi. Mentre in piena primavera sarebbe meglio fare germogliare le piante prima in semenzaio, in serra o in un luogo protetto.

Preferibilmente, è meglio trapiantare nel suolo solo quando la pianta avrà prodotto le prime foglioline. Se non abbiamo esperienza, invece di partire dalla semina, sarebbe consigliabile acquistare direttamente una piantina in vivaio, per poi posizionarla nell’orto o in vaso nel terrazzo. Dovremmo solo assicurarci di sistemare dei sostegni in bambù, qualora si trattasse di tipologie rampicanti.

Valutiamo prima dove mettere la pianta, perché il luogo perfetto per fare crescere dei succosi cetrioli è in pieno sole. Prepariamo il terreno ad accogliere questo meraviglioso ortaggio estivo, che dovrà essere sabbioso, oppure mescolato con torba, mentre alla base sistemiamo argilla o ghiaia, per evitare ristagni. Avendo bisogno di un terreno ricco e ben nutrito, aggiungiamo qualche mese prima del letame animale o stallatico secco.

Per coltivare cetrioli in vaso o nell’orto non basta innaffiare molto ma seguire questi consigli per avere un raccolto rigoglioso

Se decidiamo di sistemarle nell’orto più piantine di cetrioli, ricordiamo di mantenere una distanza di almeno 40 cm. Qualora volessimo metterle in vaso, scegliamone uno grande, di almeno 25 cm di larghezza e altezza, anche una fioriera rettangolare. Assicuriamoci che il vaso abbia dei fori in fondo, per evitare ristagni d’acqua, prima causa delle radici marce. Dopo aver disposto i semi è importante procedere subito con l’innaffiatura, senza esagerare con le quantità, magari usando un nebulizzatore spray. Aggiungiamo del concime bilanciato una volta a settimana ed eliminiamo eventuali parassiti con l’aiuto di repellenti naturali, come l’olio di Neem. Se notiamo delle parti secche potiamole, come anche i getti laterali, in modo che la pianta possa avere una crescita perfetta. Se seguiamo queste regole base, entro 2 mesi potremo raccogliere tanti cetrioli succosi e dolci.

