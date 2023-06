È la torta salata del momento, scopri la ricetta veloce per far felice tutta la famiglia in 15 minuti

Cerchi un piatto unico per poter accontentare tutta la famiglia? Ecco una ricetta facile e veloce da non perdere!

Buona, profumata e ricca di gusto, la torta salata tricolore è uno dei piatti migliori per sfamare tutti in poche mosse. Si può facilmente preparare in anticipo ed è ideale per le più svariate occasioni, dalle feste ai pranzi o cene in compagnia di amici e parenti. Dopo il successo della cottura in friggitrice ad aria e la ricetta della torta rustica senza sfoglia, arriva il momento di mettere in tavola una prelibatezza a dir poco appetitosa. È la torta salata del momento e spopola sul web. Vediamo di cosa si tratta.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

250 g di pomodorini;

150 gr di mozzarelline;

20 g di parmigiano grattugiato;

basilico q.b.;

olio extra vergine d’oliva;

Per la crema

2 zucchine;

100 g di ricotta;

40 g di parmigiano grattugiato;

40 g di mandorle;

10 – 12 foglie di basilico;

sale e pepe q.b.

È la torta salata del momento! Scopri come prepararla: passo dopo passo

Il procedimento è facilissimo. Per risparmiare tempo prezioso, è opportuno scegliere una pasta sfoglia già pronta ed il gioco è fatto. Per il ripieno, bisognerà passare le zucchine in una grattugia a fori larghi. Poi, frullarle insieme alle mandorle intere e al parmigiano grattugiato. Successivamente, aggiungere anche la ricotta sgocciolata e per concludere una manciata, abbastanza generosa, di basilico e una spolverata di pepe. Frullare e creare una crema.

A questo punto, stendere il disco di pasta sfoglia e posizionarlo, con tutta la sua carta forno, in uno stampo dal diametro di 24 cm. Successivamente, ricoprire con il ripieno. Poi, aggiungere anche i pomodorini tagliati a spicchi e una spolverata di formaggio. Infine, far cuocere in forno. Impostare la temperatura a 200 °C e far cuocere fino alla doratura. Il risultato? Una torta rustica strepitosa, croccante fuori e morbida dentro.