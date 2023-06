Vuoi sospendere il pagamento del mutuo? Ecco 3 validi motivi per farlo in modo legale che pochissimi conoscono

Molti non sanno che si può anche sospendere in modo legale il pagamento della rata del mutuo. Esistono dei motivi validi che possono favorire questa azione.

Il mutuo è un impegno finanziario importante che richiede una certa stabilità economica. Tuttavia, ci sono situazioni in cui si può avere difficoltà a pagare le rate. In questi casi, esistono delle soluzioni per sospendere temporaneamente il pagamento del mutuo e alleggerire il proprio bilancio familiare. Ma quali sono i motivi che possono portare a questa scelta e quali sono le conseguenze?

Vuoi sospendere il pagamento del mutuo? Ti aiuta il Fondo di solidarietà

La prima soluzione per sospendere il mutuo è quella di accedere al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, istituito dal Ministero dell’Economia. Si tratta di un fondo che copre il 50% degli interessi di sospensione per un massimo di 18 mesi, a condizione che si verifichino determinati requisiti.

In particolare, bisogna essere in possesso di un mutuo per l’acquisto della prima casa non di lusso e non superiore a 400.000 euro. Inoltre occorre avere un ISEE inferiore a 30.000 euro e aver pagato le rate del mutuo per almeno un anno. Per rivolgersi al Fondo occorre trovarsi in una delle seguenti situazioni: perdita del lavoro, riduzione dell’orario, infortunio grave o decesso dell’intestatario del mutuo. Per fare richiesta al Fondo di solidarietà bisogna presentare alla banca un modulo apposito con i documenti necessari entro il 31 dicembre 2023.

Motivi oggettivi che possono portare alla sospensione del pagamento

A volte possono ricorrere anche altri motivi che permettono la sospensione del pagamento del mutuo. Uno di questi è il tasso di interesse elevato che sconfina in un livello considerato da usura. Se si ha la certezza che il tasso applicato dalla banca sia superiore a quello legale, si può fare reclamo direttamente all’istituto. In caso la richiesta non venga accolta allora il cliente si può rivolgere all’arbitrato bancario e finanziario.

Inoltre si può chiedere la sospensione del pagamento del mutuo in caso di sovraindebitamento. Infatti un cittadino oberato dai debiti e non in grado di onorarli, può fare domanda al Tribunale di ristrutturazione del suo debito. È una specie di concordato preventivo adottato per le società in difficoltà economiche

Alternative ad una rata troppo onerosa

Vuoi sospendere il pagamento del mutuo? A volte questa soluzione è utile per affrontare un momento di difficoltà economica, ma non è priva di conseguenze. Infatti, la sospensione comporta un allungamento della durata del mutuo e un aumento degli interessi complessivi da pagare.

Se il problema è una rata onerosa dovuta all’aumento dei tassi di interesse, forse conviene seguire altre soluzioni. Inoltre per abbassare le rate si può anche prendere in considerazione l’idea del prolungamento.