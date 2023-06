Piante che non seccano al sole: eccone 3 ornamentali per giardini e balconi in fiore in estate

Desideri un angolo verde con piante rigogliose ma hai paura del troppo caldo? Con l’arrivo dell’estate sono queste le varietà che devi piantare! Belle, rigogliose, ornamentali e che non temono il caldo e i raggi diretti del sole.

Dopo un avvio di stagione un po’ incerto, le temperature sembrano essersi stabilizzate. I giorni di sole sono tornati e tra poco arriverà anche il solstizio d’estate. Chi ha un piccolo spazio all’aperto, che sia un giardino o un balcone, non aspettava altro. Godersi l’aria aperta, sdraiati sul divanetto con una bibita fresca, immersi tra piante e fiori rigogliosi. Ma quali varietà devi piantare se non vuoi stare lì ad innaffiarle sempre anche se sono perennemente esposte al sole?

Non hai il pollice verde ma vuoi un giardino in fiore, ecco quali scegliere

Il mondo vegetale è ricco di specie diverse, alcune più delicate, altre più resistenti agli sbalzi di temperatura. Quando si pensa alle piante estive per eccellenza, le prime a venirci in mente sono sicuramente i gerani e le gerbere. Ma esistono molte varietà che possono abbellire il nostro balcone e che non temono il sole. La prima tra queste è la calibrachoa, una pianta che regala una cascata di fiorellini piccoli e colorati fino ad ottobre. Non ha bisogno di cure, resiste al sole cocente ed è così robusta che è difficile farla seccare.

Se hai il pollice nero è la pianta perfetta, proprio come la gazania, altra specie incredibilmente resistente al caldo. I suoi fiori sbocciano ad aprile e durano fino alla fine dell’autunno, sembrano margherite e si aprono al sole. Puoi scegliere le varietà bianche, arancioni, rosse, gialle e viola, o tutte insieme se ami gli spazi colorati. Il più grosso vantaggio è che ama la luce del sole e le alte temperature!

Piante che non seccano al sole, Il fiore di San Giovanni Battista

Per finire, ecco il fiore di San Giovanni Battista, meglio noto come iperico. Questo bellissimo arbusto cespuglioso sboccia in fiori luminosi di un giallo oro splendente. Resiste bene alla siccità, quindi potrai dimenticarti di innaffiarlo senza preoccuparti che secchi. Cresce rigoglioso un po’ ovunque e ama i raggi del sole che lo fanno prosperare. Tradizione vuole che durante la festa di San Giovanni vengano bruciati alcuni cespugli in un falò per incatenare il sole.

Insomma, se cerchi piante che non seccano al sole eccoti alcuni esempi che potrebbero piacerti. Se poi oltre ai fiori per te è importante avere un po’ di privacy, allora punta sugli arbusti. Ci sono tante piante da siepe ornamentali che crescono folte e proteggono anche la tua privacy!