Golosissima torta salata in friggitrice ad aria: incredibile come ti preparo la cena in pochi minuti!

Golosissima torta salata in friggitrice ad aria, cena pronta in pochissimo - proiezionidiborsa.it

Chi ha detto che per preparare una cena ci voglia tanto tempo? Grazie alla friggitrice ad aria e a questa ricetta potrai farlo in pochissimo tempo. Ti spieghiamo il modo per preparare una golosissima torta al formaggio grazie a questo elettrodomestico che ormai spopola sempre di più su internet. Scoprilo leggendo questa guida!

Ti piace il formaggio, vuoi preparare la cena in poco tempo e hai una friggitrice ad aria? Allora devi assolutamente provare la ricetta che ti proporremo.

Si tratta di una torta salata al formaggio che puoi preparare in meno di un’ora. Perfetta se hai ospiti all’improvviso o se vuoi semplicemente preparare un piatto un po’ più sfizioso del solito senza perdere troppo tempo.

Una golosissima torta salata in friggitrice ad aria per 4 persone

250 g di farina 0;

200 g di formaggio a propria scelta;

120 ml di latte;

16 g di lievito in polvere per salati;

60 ml di olio di semi di mais;

50 g di formaggio grattugiato;

cubetti di speck o prosciutto;

sale fino.

Preparazione

In una ciotola mescola assieme tutti gli ingredienti secchi eccetto i formaggi solidi e il salume scelto. Aggiungi infine il formaggio grattugiato.

In un’altra ciotola raduna e mescola tutti gli ingredienti umidi. Quindi, versa gli ingredienti secchi in quest’ultima ciotola e mescola nuovamente il tutto con una spatola. Prendi uno stampo di 20-22 centimetri e ricoprilo con la carta forno. Travasa l’impasto al suo interno. Aggiungi dunque i cubetti di formaggio e salumi, poi ricorda di salare il tutto.

Cottura

Infine, poni lo stampo nel cestello e cuoci a 170° per 20 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, la golosissima torta salata in friggitrice ad aria sarà pronta. Ecco una cena velocissima e che piacerà a tutta quanta la famiglia.

Non solo una cena, ma anche come aperitivo

La friggitrice ad aria è l’ideale per preparare aperitivi in poco tempo. Infatti, se non vuoi mangiare la torta salata per cena o se avanza, puoi tagliarla a cubetti e proporla accanto ad un cocktail per un aperitivo fatto in casa.

Accompagnala, se vuoi, anche a degli stick di zucchine o a delle più originali chips di pasta cotte in friggitrice ad aria. Una vera e propria delizia per il palato, magari da sgranocchiare al posto dei soliti pop corn mentre guardi un film o una serie tv assieme ai tuoi amici.