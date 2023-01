Nonostante la giornata di contrattazioni al rialzo, uno dei settori più forti da inizio anno, quello bancario, non ha partecipato all’euforia collettiva, ma è stato oggetto di prese di beneficio. Particolarmente bersagliato è stato il titolo guidato da Orcel. Queste sono le attese per Unicredit dopo che ha sorpreso tutti segnando la peggiore performance del settore bancario.

I migliori e peggiori del settore bancario da inizio anno

Insieme al settore della tecnologia (+10,9%) e dell’auto (+8,8%), il settore bancario è stato tra i migliori da inizio anno. Il titolo Unicredit ha contribuito a questa performance con un rialzo di poco superiore all’8% facendo peggio solo di Banca MPS e di BPER Banca, e con un guadagno simile a quello di Intesa Sanpaolo.

Nel corso della seduta dell’11 gennaio, però, il titolo ha sorpreso tutti negativamente realizzando la peggiore performance del settore bancario con un ribasso dell’1,49%.

Le attese per Unicredit dopo che ha sorpreso tutti segnando la peggiore performance del settore bancario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta dell’11 gennaio in ribasso dell’1,49% rispetto alla seduta precedente, a quota 14,38 euro.

Come si vede dal grafico le medie sono ancora incrociate al rialzo. Tuttavia, le ultime sedute hanno visto la rottura del supporto offerto dalla media di breve (linea blu). Un evidente segnale di debolezza che potrebbe tramutarsi in un’inversione ribassista nel caso in cui si vada a rompere anche il supporto offerto dalla media di lungo (linea blu) che al momento passa per area 13,90 euro.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo le raccomandazioni dei 23 analisti che coprono il titolo, il prezzo obiettivo medio sul titolo Unicredit esprime una sottovalutazione di poco superiore al 17%.

