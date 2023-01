Tagli di maiale e di manzo economici ma saporiti e intensi, ecco quali sono e come cucinarli

L’inizio del 2023 è partito subito con una bella notizia: benzina e gasolio sono tornati alle stelle. E così quindi siamo costretti per l’ennesima volta ad affrontare il problema del budget familiare.

Se però vuoi portare in tavola della carne gustosa, ma non super costosa, seguici in questo percorso assolutamente interessante.

Perfetto per le lunghe cotture ma anche per chi ama gli arrosti

L’inverno è la stagione perfetta per determinate cotture di carne. Se sei un appassionato di spezzatini, magari con la polenta, o di arrosti, ecco il taglio di carne che fa per te. Il reale, preso dal manzo, è sicuramente una delle carni meno costose, ma che potrebbe anche darci grandi soddisfazioni. Necessita tuttavia di cotture decisamente lunghe e abbondanti, e per questo potrebbe magari limitarci psicologicamente nell’uso del gas. Puoi comunque trovarlo con e senza osso, e il tuo macellaio di fiducia potrebbe comunque tagliarti una bella fetta di questa carne particolarmente gustosa, ma non onerosa. Ricordiamoci anche di non eccedere con quegli alimenti che farebbero malissimo alla nostra salute!

Tagli di maiale e di manzo economici ma saporiti e intensi, ecco qualche sorpresa da leccarsi i baffi

Se parliamo di carni economiche, sicuramente il maiale la fa da padrone. In alcune delle nostre regioni, questa bestia da secoli è il sostentamento di intere famiglie. In moltissime ricette contadine, possiamo trovare ad esempio il capocollo di maiale cucinato con patate e cipolle. Una vera e propria delizia di questa parte della più famosa lonza del suino, molto apprezzata anche nella sua versione in umido con le verdure. E, attenzione alla salatura, processo molto importante se vuoi che questa carne rimanga comunque morbida e nello stesso tempo gustosa. Solitamente le ricette consigliano di utilizzare 40/45 grammi di sale per ogni chilo di carne.

Non solo maiale mangio ma c’è l’idea anche per il pollo

Tagli di maiale e di manzo economici ma saporiti e intensi, ecco quali sono e come cucinarli, senza dimenticare il pollo. Molti italiani, anche per motivi di dieta, amano pollo e tacchino. E se sei anche tu tra questi e desideri non spendere eccessivamente in carne, potresti stupirti con il risultato delle sovracosce di pollo. Molte le ricette regionali italiane che prevedono il loro utilizzo insieme ai funghi, alle melanzane e ai peperoni.

Attenzione anche che le nostre nonne amavano utilizzare le sovracosce di pollo direttamente nel brodo, con tanto di sedano e aglio, per avere poi un piatto decisamente saporito per queste fredde giornate invernali. Se siamo anche alla ricerca di qualche dritta per smaltire i chili delle Feste, ricordiamoci di alcuni accorgimenti importanti.