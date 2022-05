L’estate si avvicina sempre di più e maggio è il mese perfetto per scegliere la meta ideale per le vacanze. Tuttavia, ogni weekend può essere quello giusto non solo per scegliere la destinazione delle ferie, ma anche per scoprire luoghi nuovi. In particolare dopo il periodo della pandemia, molte persone hanno riscoperto il piacere di viaggiare e la voglia di stare all’aria aperta. Ecco perché, approfittando del bel tempo, trascorrere una giornata lontano da casa, anche solo per fare una gita fuori porta, è sempre una buona idea. Se in Italia borghi autentici e paesaggi mozzafiato non mancano, oggi vogliamo fare scoprire una meta che dista soltanto pochi chilometri da noi.

Un gioiello sul lago

Si affaccia su uno dei laghi più belli d’Europa ed è un piccolo ex borgo di pescatori. Anche detta la perla del Ceresio, Morcote si specchia sulle acque del Lago di Lugano. Al primo impatto, rimarremo stupiti nel vedere la bellezza degli edifici e delle ville che sorgono a Morcote. Il castello medievale di Morcote si riflette sul lago, regalandoci una vista incantevole. Risalente al 1100, questo edificio domina il lago sorgendo a 475 metri sopra il livello del mare. Il borgo antico è ricco di strade strette fatte di ciottoli, incantevoli portici e scalinate. Silenzio e pace regnano in questo borgo, che attualmente ospita poco più di 700 abitanti.

È la perla del Ceresio questo piccolo borgo medievale a soli 20 minuti dall’Italia perfetto da visitare in un giorno

Passeggiando sul lungolago curato ed affascinante possiamo vedere abitazioni colorate, aiuole fiorite e le barche dei pescatori. Lungo tutto il tragitto potremo trovare delle panchine, perfette per ammirare il paesaggio, fare delle foto e riposarsi. Percorrendo la passeggiata panoramica, potremo arrivare alla Chiesa Santa Maria del Sasso, un edificio in stile romanico molto ben conservato. Dal sagrato della chiesa la vista sul lago è magnifica. Scendendo, ci imbatteremo nel Parco Scherrer. Lo chiamano “Il giardino delle Meraviglie” questo luogo incantevole voluto da Hermann Arthur Scherrer. Il parco è formato da due parti: la sezione mediterranea e quella asiatica. In entrambe troveremo statue ed opere d’arte, in un contesto ricco di piante provenienti da tutto il Mondo.

Come raggiungere Morcote

È la perla del Ceresio questo piccolo borgo che possiamo raggiungere in diversi modi. Possiamo prendere il traghetto o il bus da Lugano, oppure raggiungere il paese in automobile. Nel secondo caso, dovremo percorrere l’autostrada A9 dei Laghi in direzione Como-Gottardo o, in alternativa, la A8 verso Varese-Stabio e poi seguire le indicazioni. A Lugano ci sono anche l’aeroporto e la stazione ferroviaria, che possono essere il punto di riferimento per chi arriva da molto lontano.

Approfondimento

Si affacciano su uno dei laghi più belli d’Italia questi 3 borghi meravigliosi ideali da visitare in soli 2 giorni