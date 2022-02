Viaggiare è sempre un’esperienza magnifica. Molti lo fanno per lavoro ed hanno l’opportunità di scoprire posti sempre nuovi ed interessanti, altri invece si mettono in viaggio unicamente per piacere.

Con l’arrivo della primavera è inevitabile pensare già alle vacanze estive e a tutte le occasioni che si presenteranno per staccare un po’ la spina.

Marzo è un mese ottimo per viaggiare, sia in Italia sia all’estero, spendendo poco, perché non è ancora considerato un periodo di alta stagione. Inoltre, in questo mese le temperature si fanno più gradevoli e perfette anche solo per una gita fuori porta.

Oggi vogliamo restare in Italia e fare scoprire un luogo davvero stupendo che si trova nel nord Italia.

Un antico borgo marinaro

A soli 20 chilometri dalla splendida Trieste, si trova un borgo marinaro immerso in un paesaggio da sogno. Duino Aurisina è il luogo perfetto da visitare in poche ore, ma che ci regala paesaggi magnifici.

Il borgo possiede tutte le caratteristiche tipiche di un luogo di mare. Qui non mancano scorci incantevoli e tracce degli antichi mestieri per le vie.

Tuttavia, Duino Aurisina non è solo questo. Qui potremo ammirare paesaggi incontaminati e spiagge bianchissime, tanta arte e tracce di storia antica, come l’imperdibile sito paleontologico.

Questo stupendo borgo marinaro italiano poco conosciuto ci regala panorami mozzafiato ed è perfetto per chi vuole viaggiare con pochi soldi

Il punto focale di Duino Aurisina è il suo castello affacciato sul mare. Da qui possiamo ammirare il golfo di Trieste e un bellissimo panorama sul Carso.

Se vogliamo fare un’escursione, possiamo percorrere il sentiero della salvia che consiste in un percorso lungo quasi 3 chilometri. Da qui la vista sul Golfo di Trieste è davvero impagabile, ma la strada è sterrata e dunque consigliamo di attrezzarsi con scarpe adatte. Altrettanto affascinante è il sentiero dei pescatori che conduce fino al mare.

Imperdibile è anche la Riserva Naturale delle falesie di Duino, un’area protetta grande ben 107 ettari. Qui troveremo rocce bianche calcaree a picco sul mare che si integrano perfettamente con la macchia mediterranea circostante.

Infine, se amiamo scoprire luoghi nascosti, consigliamo di visitare la Grotta Azzurra e la Grotta Fioravante: 2 luoghi solitari e di rara bellezza.

Possiamo risparmiare

Viaggiare adesso per scoprire questo stupendo borgo marinaro italiano poco conosciuto ci permetterà di trovare strutture per soggiornare a partire da 50 euro per notte. Inoltre, essendo un luogo di mare, consigliamo di gustare dell’ottimo pesce fresco. Se cerchiamo con attenzione, potremo trovare locali vista mare in cui spendere prezzi decisamente ragionevoli.

