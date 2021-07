Estate per la maggior parte di noi significa vacanze. Alcune persone amano luoghi affollati e ricchi di movida notturna. Altri invece prediligono vacanze all’insegna del relax e immersi nella natura.

In un articolo recente abbiamo parlato di una spiaggia da sogno totalmente immersa nella natura incontaminata.

Oggi invece la Redazione vuole suggerire ai suoi lettori un luogo davvero incredibile e in grado di regalarci pace e riposo. Lo chiamano il paradiso del silenzio questo splendido lago italiano ancora poco conosciuto che è perfetto se vogliamo godere appieno della natura più rigogliosa.

Scopriamo insieme questo luogo imperdibile lontano dal turismo di massa che ci lascerà letteralmente senza parole.

Lo chiamano il paradiso del silenzio questo splendido lago italiano ancora poco conosciuto

In Val Pusteria, nella provincia autonoma di Bolzano c’è un luogo davvero magico e caratteristico. Si chiama Issengo ed è una piccola frazione del comune di Falzes. Qui vivono appena 300 abitanti e pochissime auto attraversano le sue strade.

Non appena giunti ad Issengo, saremo stupiti nel trovare tanto silenzio e quiete. Non potremo fare a meno di notare i cavalli che passeggiano lungo le strade del paese.

Le case qui ad Issengo sono davvero poche e tra i pochi suoni che udiremo ci saranno le campane della chiesa cinquecentesca di San Nicolò.

Laghetto d’Issengo

È anche detto il mare della Val Pusteria perché è balneabile e si trova a quasi 1000 metri di altitudine. Questo piccolo ed incantevole specchio d’acqua è splendido e ancora poco conosciuto.

Saremo accolti dai suoi colori che variano dall’azzurro al verde smeraldo. In queste acque si riflettono le splendide montagne e la vegetazione circostante.

Il prato in questa stagione è usato come una spiaggia in cui rilassarsi e godere soltanto del rumore dell’acqua e del cinguettio degli uccelli.

Questo luogo è perfetto per trascorrere una piacevole giornata in famiglia in estate. I bambini potranno divertirsi usando anche lo scivolo d’acqua e una piscina.

Nei pressi del lago si trova un bosco in cui possiamo ripararci nelle ore più calde e consumare il nostro pranzo. Dopo il pranzo possiamo percorrere diversi sentieri poco impegnativi per lo scarso dislivello. Potremo anche ammirare boschi e piante stupende per poi tornare al lago.

Consigli

Non esiste un periodo migliore in cui visitarlo perché ogni stagione ci regalerà paesaggi diversi ma splendidi. Ricordiamoci però che per accedere a quest’incantevole lago dovremo prenotare l’accesso online e pagare il biglietto.