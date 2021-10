Che sia nera, marrone, rosso vinaccia o ruggine, è tornata alla ribalta sulle passerelle ed è la regina indiscussa dell’autunno inverno.

Purché sia eco e a ridotto impatto ambientale si intende. Stiamo parlando della pelle. Meravigliosa, affascinante, rock e sempre di moda, si adatta a tante situazioni.

Sotto forma di giacca, di chiodo, di pantalone o stivale. Ma anche un impermeabile lungo alla Matrix, un vestito e addirittura un piumino.

Insomma come si mette si mette la pelle è sempre super cool. È la pelle la protagonista della moda invernale da avere assolutamente nell’armadio.

Tod’s lavora questo materiale sul modello di un piumino unendo bellezza e comodità

Givenchy ha creato un completo nero incredibile. Un blazer con un unico bottone in vita da abbinare con pantalone dritto a tubo oppure con gonna e calza nera coprente. Il make up deve essere al passo, quindi l’ideale è uno smokey eyes sui colori del nero e del grigio.

Bellissime anche le giacche di Sportmax in pelle color mattone da abbinare con una it bag sotto braccio.

Sean suen ha creato un trench in pelle color ruggine dai dettagli meravigliosi, i bottoni e la cinta in vita. Da abbinare con jeans e mocassino e un cappello particolare stile pescatore per uno look casual da giorno. Bellissimo anche il cappotto nero stile Matrix di Drome, visionario e dall’estetica forte con i grandi becchi sul collo che si aprono. Perfetto per le personalità più eccentriche.

Chloé ha sfilato abiti in pelle stretti da cinte in vita e lunghi fino ai piedi. I colori scelti sono caldi come il prugna e il mattone, ma anche il classico nero. Le finiture sono delicate, che mirano ad addolcire l’effetto aggressivo della pelle.

Chi dice che pelle e pizzo insieme è troppo? La collezione di Ermanno Scervino unisce bellissimi intarsi di pizzo alla pelle. Rimanendo elegante e chic per la qualità dei materiali e per i modelli scelti. Questo artificio restituisce luce e bellezza a due stili che sono intramontabili.

La maestria di Tod’s lavora la pelle sul modello di piumini. Dalla forma più imbottita e dal colletto alto fino al mento, perfettamente piegato verso il basso con dei bottoni, questo pezzo è unico. Quando bellezza e comodità possono davvero convivere insieme.

Philosophy di Lorenzo Serafini gioca d’azzardo con uno stile molto giovanile ma mai banale. Bellissima la tutina interamente in pelle nera stretch con manica lunga e shorts. Da stringere in vita con una cintura e da abbinare con anfibi, basco e borsa a mano. Tutto rigorosamente in nero. Lo stilista propone anche un fazzoletto sotto il cappello da stringere al mento sempre dello stesso materiale e colore. Per essere davvero ultra exclusive.

Insomma in tutte le forme e i modi in cui viene lavorata e tagliata, la pelle non perde mai il suo sex appeal. I marchi fast fashion come Zara, Asos, Mango e Cos propongono delle alternative low cost altrettanto belle per accontentare tutte.