Non sono soltanto gli insetti ad infastidirci. Pensiamo ad esempio ai ragni. Questi popolano le nostre case per tutto l’anno e cacciarli diventa quasi un’abitudine. Per questo motivo, abbiamo spiegato che non avremo più ragni in casa grazie a queste 8 piante favolose e profumatissime.

Sebbene siano molto fastidiosi, questi non sono gli unici animali che ci ritroviamo a scacciare 365 giorni l’anno. Per quanto siano buffi, anche i piccioni possono diventare ospiti indesiderati. Quando iniziano ad abitare i nostri balconi può essere un problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Infatti, molti di noi sanno che questo animali hanno l’abitudine di sporcare i nostri balconi. Oggi vogliamo svelare che sembra impossibile ma per allontanare definitivamente i piccioni dal balcone bastano 4 trucchetti furbi poco conosciuti.

Inoltre, i piccioni non sono animali così innocui. Sfortunatamente, questi uccelli possono veicolare molte malattie e pertanto tenerli lontani è importante.

Oggi, quindi, daremo delle soluzioni semplici ed economiche per risolvere questo problema. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Sembra impossibile ma per allontanare definitivamente i piccioni dal balcone bastano 4 trucchetti furbi poco conosciuti

Usare dei vecchi cd o dvd può tenere lontani gli uccelli. La spiegazione è che il lato a specchio di questi oggetti riflette i raggi del sole. Questo pare che infastidisca parecchio i volatili. I piccioni pertanto rinunceranno a fare il nido nei nostri balconi e si terranno lontani.

Inoltre, si tratta di una soluzione molto economica. Tutto ciò che dobbiamo fare è appendere i cd ai balconi che vogliamo proteggere.

In alternativa, utilizziamo dei fogli di alluminio appesi a un filo. Anche questi rifletteranno il sole cacciando i volatili.

Acqua e peperoncino

Per tenere lontani i piccioni possiamo usare il peperoncino. Questa bacca ha il potere di allontanare i piccioni perché la considerano una sostanza irritante. Possiamo utilizzarlo in 2 modi. Per il primo metodo, creiamo un’acqua aromatizzata al peperoncino e vaporizziamola sul balcone.

In alternativa, usiamo i semi del peperoncino. Facciamo aderire i semi del peperoncino a un pezzetto di nastro biadesivo. In questo modo i piccioni non si avvicineranno.

Sabbia o ghiaia

I piccioni cercano superfici lisce perché fanno fatica a percorrere tratti poco uniformi. Quindi, usare della sabbia o della ghiaia ci aiuterà ad allontanare i piccioni.

Pertanto, mettiamo una manciata di questo materiale sui cornicioni, sui balconi, sui davanzali o sulle fioriere per evitare visite indesiderate.

Otterremo lo stesso effetto utilizzando delle pietre di piccole dimensioni.

Spezie e tea tree oil

Sappiamo che i piccioni trovano fastidiosi gli odori intensi. Usare spezie come la cannella, la menta o il pepe terrà lontani questi volatili. Mettiamo dentro un bicchiere un mix di spezie e posizioniamolo su davanzali o balconi. I piccioni saranno infastiditi dall’odore e andranno subito via.

In alternativa, possiamo usare il tea tree oil. Sarà sufficiente diluirne qualche goccia in acqua e vaporizzarlo sui balconi per tenere alla larga i piccioni.