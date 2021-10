Quante volte ci è capitato di uscire di casa con un brufolo maturo in bella vista che non avevamo notato nello specchio del bagno? O con la barba non fatta sull’angolo del mento? A volte la luce e la posizione dello specchio nel nostro bagno non è ideale per aiutarci a individuare ogni inestetismo prima di uscire di casa. Rischiamo quindi di subire momenti di imbarazzo quando è ormai troppo tardi per correre ai ripari.

Per questo, è fondamentale che a casa i nostri specchi siano in una posizione vantaggiosa, e che ci permettano di notare ogni dettaglio del nostro viso. Vediamo quindi come dovremmo posizionare lo specchio per non essere mai più in imbarazzo fuori casa

Ecco come posizionare lo specchio per notare proprio tutti gli inestetismi prima di uscire ed evitare imbarazzi

Sono poche le regole per posizionare alla perfezione lo specchio in maniera da non lasciarci sfuggire proprio nulla mentre ci prepariamo per uscire di casa.

La luce naturale è meglio di quella artificiale

La regola numero uno è quella che molti già conoscono. La luce naturale ci aiuta a notare i dettagli del nostro viso molto meglio di quella artificiale. Inoltre, specialmente se ci trucchiamo, è sempre meglio osservarci con la luce naturale. Le persone, infatti, ci vedranno illuminati da luce naturale, non dai led dello specchio, e quindi dovremmo sistemarci o truccarci con la luce naturale il più possibile.

In caso la luce naturale sia troppo forte, possiamo usare anche la luce artificiale, ma ricordiamoci di osservarci bene da tutte le angolazioni prima di uscire di casa.

Usiamo sia lo specchio normale che quello ingrandente

Per una visione d’insieme è meglio usare uno specchio normale, ma se dobbiamo concentrarci sui dettagli ci vuole uno specchio ingrandente. Gli specchi ingrandenti sono quelli che di solito si utilizzano per il trucco. La soluzione migliore è di tenere un piccolo specchio ingrandente in bagno vicino allo specchio normale. In questo modo potremo utilizzarli entrambi per assicurarci che il nostro stile sia sempre al top.

Portiamo con noi uno specchietto da borsetta

Un altro consiglio per evitare imbarazzi quando siamo fuori di casa: portiamo sempre con noi uno specchietto da borsetta. In questo modo potremo notare immediatamente se ci è rimasto qualcosa incastrato tra i denti o se abbiamo dimenticato qualche pelo sfoltendoci le sopracciglia.

Ma a proposito di specchi, se anche il nostro si appanna sempre quando facciamo la doccia, non rassegniamoci, esiste una soluzione. Infatti, ecco il trucco semplicissimo per non far appannare lo specchio del bagno.