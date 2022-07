Buona, fresca e al naturale, la marmellata speciale che sta conquistando tutti nell’ultimo periodo non prevede zuccheri aggiunti e si prepara facilmente. Perfetta da spalmare sulle fette biscottate per una colazione più sana e leggera. Ideale per cominciare con gusto e freschezza le calde giornate d’estate. Dopo la ricetta della marmellata senza zucchero ai 3 ingredienti che ha spopolato all’inizio della bella stagione, ora è il momento di un’altra prelibatezza che farà impazzire grandi e piccini.

È la marmellata fatta in casa che tutti stavamo aspettando, perché è perfetta anche per farcire croissant, torte e crostate. Stiamo parlando della marmellata di pesche. Queste dolci prelibatezze sono il frutto del Prunus persica, ovvero una specie che appartiene alla famiglia delle Rosaceae. Secondo gli esperti, 100 g di pesche apportano circa 30 calorie, distribuite in:

85% carboidrati;

12% proteine;

3% lipidi.

Inoltre, le pesche contengono una buona dose di vitamine e antiossidanti.

Di seguito, tutto l’occorrente per la marmellata di pesche più buona di sempre. Il segreto è scegliere delle pesche ben mature.

Ecco gli ingredienti per 6 persone

1 kg di pesche;

45 ml di succo di limone;

1 mela;

mezzo bicchiere di acqua.

È la marmellata fatta in casa che tutti stavamo aspettando, una ricetta senza zucchero per gustare tutta la bontà della frutta di stagione. Procedimento

Come dicevamo in precedenza, il trucco per una marmellata ricca di gusto è quello di scegliere pesche belle mature.

A questo punto, scopriamo il procedimento. Innanzitutto, le pesche andranno lavate e sbucciate. Poi, tagliate a pezzetti. Lavare, sbucciare e tagliare a pezzetti anche la mela. Successivamente, prendere una pentola, inserire i pezzetti di pesca, versare anche il succo di un limone. Poi, aggiungere i pezzetti di mela. E unire mezzo bicchiere d’acqua.

Far cuocere per circa mezz’ora, mescolando di tanto in tanto per evitare che la marmellata si attacchi alla pentola. Quando la frutta risulta ben cotta, con un minipimer frullare e rendere il composto cremoso. A questo punto, spegnere la fiamma e versare la marmellata ancora calda nei vasetti di vetro. Attenzione, i vasetti devono essere sterilizzati alla perfezione, per evitare la formazione di muffa e batteri. Chiudere i vasetti e lasciarli raffreddare capovolti per creare il sottovuoto. Questa marmellata va riposta in un luogo fresco e asciutto. In questo modo si conserverà per un paio di mesi.

