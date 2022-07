La bella stagione è l’ideale per rinnovare il look e regalare al viso una luce nuova. Un bel taglio di capelli, fresco, alla moda e facile da sistemare è l’ideale per sentirsi impeccabili anche con il caldo torrido e l’afa estiva. Diverse sono le “tendenze capelli” che si stanno susseguendo nell’ultimo periodo. In particolar modo, ci sono 2 tagli di capelli corti che stanno spopolando perché ringiovaniscono subito l’aspetto e richiedono anche poca fatica per metterli in piega. Talmente dinamici che si asciugano perfettamente all’aria aperta, senza dover usare phon e piastre.

I tagli di capelli corti, in realtà, sono in voga già da diversi anni e non solo tra le donne mature ma anche tra le giovanissime. Tuttavia, quest’anno, tornano in chiave moderna e più sbarazzina e spettinata.

Certamente, il volume è fondamentale per tantissime acconciature estive, ma anche invernali. Dunque, conoscere le tecniche migliori per dare volume ai capelli a partire dalla radice è sempre una buona idea, per qualsiasi evenienza.

La moda ci ha abituato a vedere i famosi pixie cut e i bob, portati sia di lunghezza media che cortissimi. Per il pixie cut, il taglio corto è impreziosito dal ciuffo alto, asimetrico e voluminoso. Il bob, invece, incornicia il viso come un caschetto medio-lungo.

A raccogliere consensi, soprattutto nelle ultime settimane, arrivano 2 novità.

2 tagli di capelli corti che stanno spopolando nel 2022 perché ringiovaniscono il viso e sono perfetti anche per le donne over 50

Celebrities e influencer stanno lanciando 2 tagli belli e giovanili. A soddisfare le donne arriva il “Coco Bob”, la versione moderna del classico bob. Il taglio si presenta leggermente più corto e arricchito da una frangetta leggera e svolazzante (che ricorda lo charm di Coco Chanel). Ideale anche dopo i 50 anni perché scende morbido sul volto e nasconde anche qualche rughetta s’espressione ma senza appesantire.

Di ultima generazione, il “Boy Band Cut” il taglio corto che viene definito “gender-fluid”. Un taglio corto che ricorda la capigliatura maschile ma che si adatta perfettamente al volto femminile. Un taglio, però, sconsigliato per le donne con il viso rotondo, giacché non permette di creare nuove proporzioni strategiche che sfinano il volto.

Consigli extra

Secondo gli esperti del settore, prima di decidere il taglio di capelli, bisognerebbe valutare la forma del viso. Difatti, per i visi dalla forma allungata, si consigliano tagli che regalano dei volumi laterali.

Per chi ha il viso tondo, si dovrebbe preferire un taglio che lascia le lunghezze sulla parte frontale.

Per un viso a forma triangolare (che si assottiglia nella parte inferiore), invece, si consiglia un taglio che crea dei riempimenti nella zona sottostante agli zigomi.

