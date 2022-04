Come resistere alla bontà di una bella fetta biscottata ricoperta di golosa marmellata? Un connubio che conquista il palato e mette di buon umore grandi e piccini. Senza esagerare e con una ricetta poco calorica, possiamo prendere per la gola amici e parenti, anche durante una semplicissima e classica colazione. Ecco, dunque, che in pochi minuti si possono portare in tavola questi sofficissimi cornetti senza uova, burro e zucchero da preparare a casa in un lampo. Queste dolci prelibatezze, poi, si possono farcire anche con una facilissima marmellata senza zucchero. Chi ama le arance non può perdersi la marmellata senza zucchero che abbiamo suggerito in un precedente articolo. Basteranno 2 ingredienti e un procedimento sorprendentemente facile per conquistare il cuore di tutti.

Questa sera, invece, spazio alle fragole: buone e succose, sono perfette per la nostra marmellata light e fatta in casa in poche mosse. Di seguito, tutto l’occorrente. Basteranno solo 3 ingredienti e un po’ d’acqua.

Ingredienti

500 g di fragole mature;

1 mela;

succo di mezzo limone;

3 cucchiai di acqua.

Marmellata senza zucchero da fare in casa in 10 minuti e con soli 3 ingredienti, perfetta per una colazione buona ma leggerissima. Procedimento

Per realizzare un’ottima marmellata, bisognerà lavare con cura le fragole, rimuovere i piccioli e tagliarle a pezzetti piuttosto piccoli. Poi, prendere una mela, lavarla e pulirla rimuovendo il torsolo ma non la buccia. Tagliare la mela prima in 4 spicchi e poi a dadini. A questo punto, bisognerà versare i dadini di mela in un frullatore e creare una purea. Successivamente, versare in una pentola la mela frullata, i pezzetti di fragole, il succo di mezzo limone e 3 cucchiai d’acqua. I più golosi possono aggiungere anche un pizzico di cannella in polvere per accentuare il sapore della frutta. Poi, mescolare tutti gli ingredienti e portare a bollore. Ci vorranno all’incirca 10 minuti per preparare la nostra marmellata. Il nostro lavoro è finito! Non ci resterà che far cuocere a fiamma bassa per circa un’oretta, mescolando ogni tanto.

Una volta cotta, servirà versare la marmellata (ancora bollente) in vasetti di vetro, puliti e sterilizzati con cura. Chiuderli bene e capovolgerli per far formare “l’effetto sottovuoto”. Una volta raffreddata, la nostra marmellata potrà essere conservata in dispensa o mangiata all’istante. La ricetta è senza conservanti e per questo motivo potrà essere conservata al massimo un paio di mesi. Una volta aperto il barattolo, invece, bisognerà riporla in frigo e consumarla massimo in 7 giorni.

Lettura consigliata

Troppo buoni i pancake senza uova e senza latte o burro per una colazione facile, veloce e buona come al bar