C’è il freddo in arrivo? Ecco 3 serie da vedere su Netflix per chi vuole stare al caldo a casa

Quando le temperature si fanno rigide inevitabilmente si tende a stare di più in casa. La buona notizia è che oggi si hanno a disposizione tante piattaforme per trascorrere piacevolmente il tempo guardando un bel film o una serie tv. Ecco qualche idea da tenere a mente.

Con le temperature che si abbassano e il freddo che arriva le serie tv diventano fedeli compagne di un maggiore tempo trascorso in casa. Periodi in cui alla cena fuori in certe occasioni si potrebbe preferire una consegna a domicilio.

Non è sempre facile scegliere, considerato che la scelta è ampia. Sono tanti i servizi che offrono contenuti interessanti e a prezzi accessibili. E ognuno di essi offre tanti titoli.

Volendo focalizzarsi, ad esempio, su una delle piattaforme più utilizzate si può dare qualche consiglio su cosa vedere su Netflix. Eccone tre 3 in particolare.

C’è il freddo in arrivo? Ecco qualche serie tv da ricordare

Tra le serie più nuove presenti sulla piattaforma Netflix c’è Caleidoscopio. Gli 8 episodi si caratterizzano per scene avvincenti che si alternano in una vicenda che coinvolge un ladro professionista e la sua banda.

Il loro obiettivo è portare a compimento un colpo dal valore miliardario Non tutto, però, sarà facile e nel corso della storia si rivelano fattori in grado di minare alla buona riuscita del piano. Tra gli attori: Giancarlo Esposito, Rufus Sewell e Paz Vega.

Una serie dal Nord Europa

Sono, invece, 6 gli episodi di Copenaghen Cowboy. La serie tv danese parla di una donna che avrebbe capacità soprannaturali e che sceglie di intraprendere la strada della vendetta verso chi le ha fatto del male. La serie ha 6 episodi e sembra avere le caratteristiche per coinvolgere chi ama il genere. Nel cast ci sono Angela Bundalovic, Andreas Likke Jorgensen e Jason Hendil-Forssell.

Serie italiana da vedere su Netflix

Chi volesse godersi una produzione ambientata in Italia può guardare “La vita bugiarda degli adulti”. Ambientata nella città di Napoli negli anni ’90, è tratta dal romanzo scritto da Elena Ferrante che la lo stesso nome.

Nel cast sono Giordana Marengo, Valeria Golino e Alessandro Preziosi. La storia principale è incentrata sulla vita di un’adolescente. Si tratta di una serie dal significato profondo e composta da 6 episodi.

Non solo serie tv da vedere, anche film

Consigli che potrebbero essere utili per chi pensa di trascorrere delle piacevoli serate casalinghe beneficiando di un gradevole intrattenimento. Con una serie tv, ma con uno dei tanti film da vedere sulle diverse piattaforme.

Anche perché si sa che, quando si entra nel vivo dell’inverno, inevitabilmente c’è il freddo in arrivo. Tutti vorrebbero andare in montagna o magari in un luogo al caldo, ma non è sempre possibile.