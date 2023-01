Al ristorante cinese le bacchette ci vengono date unite, ecco perché. Come utilizzarle correttamente

Le usanze che non conosciamo potrebbero essere un ostacolo quando ci avviciniamo a culture diverse dalla nostra. Soprattutto a tavola e con l’alimentazione. Imparare a utilizzare le bacchette orientali è più facile di quanto immaginiamo.

Frequentare ristoranti esotici significa mangiare cibo completamente differente rispetto a quello che mangiamo di solito. Anche se il cibo cinese e giapponese è ormai diffuso, chi segue una dieta mediterranea fa fatica ad abituarsi a gusti così diversi. Molti di noi continuano a consumare i piatti della nonna durante la settimana e soddisfano qualche fantasia in ristorante. Non è solo una questione di cibo, ma anche di tradizioni che devono essere capite e imparate.

Una molto importante sia nei ristoranti cinesi che giapponesi riguarda l’utilizzo delle bacchette, per molti occidentali rappresentano una pratica ostica da assimilare. Perché cinesi e giapponesi mangiano con le bacchette? Ci sono vere e proprie leggende dietro all’utilizzo delle bacchette, leggende legate a imperatori, uccelli e naufragi. Ma il vero motivo potrebbe essere legato a come il cibo viene presentato in tavola. Non essendo previsto l’uso del coltello, il cibo è portato in tavola a piccoli bocconi e molto caldo. Le bacchette sono il mezzo migliore per mangiarlo senza scottarsi.

Una comodità utile per l’igiene

Esistono delle vere e proprie regole su come utilizzare al ristorante cinese le bacchette che ci vengono date prima di mangiare. Ma una cosa fondamentale da sapere è il perché le bacchette usa e getta sono unite. Il motivo è semplice ma funzionale. Devono essere separate con un gesto secco. L’estremità che non si utilizza per mangiare, cioè quella con il rettangolino spesso, può essere facilmente spezzata. Di seguito possiamo utilizzarla per poggiare le bacchette sul tavolo facendo in modo che l’estremità con cui afferriamo il cibo non entri in contatto con nessuna superficie. In questo modo evitiamo di contaminare le bacchette.

Quindi non utilizziamo mai l’estremità sbagliata per afferrare il cibo. Cinesi e giapponesi lo ritengono inaccettabile. Sarebbe come se noi sistemassimo il pane in tavola rovesciandolo. Cioè sarebbe una totale mancanza di rispetto.

Al ristorante cinese le bacchette ci vengono date con attenzione, evitiamo di giocarci

Ci sono diverse regole che riguardano le bacchette. Non dobbiamo mai puntarle contro qualcuno mentre parliamo. Sarebbe come puntare un coltello. Non devono essere messe a croce, la croce è un simbolo di condanna. Non dobbiamo passarci il cibo con le bacchette. A parte il fatto che probabilmente il cibo cadrebbe a terra, ricorderebbe il rito del trasferimento delle ossa nelle urne durante la cerimonia funebre orientale. Le bacchette non vanno piantate in verticale sul cibo. Per gli orientali è un simbolo di morte. Insomma, con le bacchette non si scherza e non si gioca.

Ma come si utilizzano correttamente? Imparare è abbastanza facile. Il metodo migliore consiste nel tenerne una stretta tra pollice e palmo. L’altra va tenuta parallela come se fosse una penna. Questa seconda è quella che utilizziamo per muovere o prendere il cibo. Mentre la prima rimarrà sempre ferma. Ricordiamoci sempre di formare una v prima di prendere il cibo. In questo modo non sbaglieremo. Anche se alcuni alimenti come riso o spaghetti non sono facili da mangiare con le bacchette, basterà un po’ di pratica per acquisire abilità. Per il resto dovremmo solo pensare a gustarci il cibo.