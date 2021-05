Quando i frutti sono maturi e le verdure perfette per essere raccolte, ecco che compaiono i parassiti. Si insinuano nelle foglie e ci rovinano il lavoro. Danneggiano la frutta e la verdura e causano danni irreparabili. Spesso capita di dover buttare via un intero raccolto.

Il caldo poi, agevola la diffusione di molti di questi animaletti dannosi. Quindi cerchiamo di agire per tempo.

Cosa possiamo fare

Per evitare sgradevoli imprevisti, possiamo ricorrere a dei trattamenti preventivi. Non necessariamente dobbiamo utilizzare dei pesticidi chimici, possiamo anche ricorrere a dei rimedi naturali. Ad esempio, coltivare nel nostro orto, delle piante che ci aiutano ad eliminare i parassiti, come erba cipollina e aglio. O come spiegato in questo articolo, ricorrere a degli insetticidi naturali fai da te.

L’aiuto che viene dal bosco

È incredibile ma basta macerare questa comunissima pianta per creare un antiparassitario naturale che protegge e rinvigorisce l’orto.

Stiamo parlano di una pianta spontanea che nasce e cresce nel sottosuolo dei boschi, ma facilissima da recuperare. Il macerato che si ottiene dalle sue foglie è utile per tenere lontano alcuni parassiti come gli afidi e la cocciniglia.

Parliamo della felce, una pianta antichissima, facilmente riconoscibile, con le sue foglie a forma di penna.

Come preparare il macerato

Preparare il macerato è molto semplice. Abbiamo bisogno solo di acqua piovana e felce. 1 kg di foglie per 10 litri di acqua. Bisogna lasciare in ammollo la felce per 10 giorni. Quando sulla superficie dell’acqua non ci sarà più schiuma, allora il macerato sarà pronto. L’ideale sarebbe utilizzare un recipiente di terracotta per la macerazione.

Una volta pronto, spruzziamolo direttamente sulle piante, oppure versiamolo nel terreno. Cerchiamo di compiere questa operazione sempre nelle ore serali. Utilizziamo il macerato preventivamente o su una infestazione appena iniziata. Il trattamento deve essere ripetuto più volte.

