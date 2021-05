Concimare i propri orti o giardini è un’operazione sempre molto delicata. Esistono davvero molti fertilizzanti in grado di risolvere gran parte delle problematiche di ogni pianta. Il problema è che si tratta di prodotti dal costo non proprio indifferente. Questo non vale per un metodo di concimazione che la Redazione spiega in quest’articolo. Questa sbalorditiva tecnica di coltivazione utilizza un fertilizzante inaspettato per piante belle e ortaggi da fare invidia. La soluzione la offre in questo caso già la natura stessa.

Che cos’è il sovescio nell’agricoltura

Con il termine sovescio gli agricoltori indicano una speciale tecnica di coltivazione per cui alcune piante non vengono estratte dal terreno, ma interrate. Si tratta di specie capaci di beneficiare nella crescita delle piante e degli ortaggi e di migliorare le caratteristiche del suolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In agricoltura è allora frequente coltivare alcune piante e interrarle in un momento preciso, per dare forza al resto della piantagione. Questa sbalorditiva tecnica di coltivazione utilizza un fertilizzante inaspettato per piante belle e ortaggi da fare invidia: la concimazione organica.

Come praticare il sovescio

Sono tre le specie utilizzate per il sovescio: leguminose, graminacee e crucifere. Le prime arricchiscono il terreno di azoto e comprendono fagioli, piselli, lenticchie, fave e lupini. Le graminacee arricchiscono il suolo di fosforo e comprendono specie come orzo, avena o segale. Le crucifere conferiscono una grande massa vegetale in tempi davvero ridotti e comprendono senape, ravanello e rafano.

In aggiunta è utile interrare anche cipolle, bietole o finocchi, anche se non appartengono a una delle 3 precedenti specie, ma per l’importante attività radicale.

Bisognerà seminare le piante scelte e condurle quasi a una maturazione completa. Poi sfalciarle e farle leggermente seccare per qualche ora. A questo punto bisognerà interrarle a circa 10 centimetri dalla superficie e circa un mese prima della semina di piante e ortaggi scelti.

Perché praticare il sovescio

Esso aiuta a mantenere il terreno pulito perché contrasta la crescita delle erbacce;

ha un importante impatto sull’ambiente e sulla bio-diversità;

migliora anche i terreni più argillosi;

migliora il contenuto di azoto, fosforo e la stessa temperatura del suolo

è una fertilizzazione a basso costo e semplice da praticare, perché una bustina di semi costa meno di qualche euro.

Approfondimenti

Per conoscere un’altra tecnica di coltivazione basata sugli stessi principi ecco un’altra guida in questo precedente articolo.