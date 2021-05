Per vedere l’albero più grande d’Europa, che tutti almeno una volta nella vita dovremmo ammirare, bisogna visitare una piazza meravigliosa nel centro di una città incantevole

Per vedere l’albero più grande d’Europa bisogna visitare una piazza incantevole che si trova nel cuore di Palermo. La piazza di cui parliamo è piazza Marina, situata nel quartiere Kalsa. In questo luogo, oltre a questo straordinario albero, troviamo diverse attrazioni e monumenti.

Tra le varie bellezze che si incontrano c’è Palazzo Steri, una costruzione fortificata del 1300. Questo imponente palazzo è una convergenza tra lo stile gotico e quello normanno, e nel medioevo ospitò la sede dell’inquisizione siciliana. Durante il periodo della dominazione spagnola in Sicilia, questo plesso rappresentava un’estensione della Santa Inquisizione. Da qui, il quartiere arabo fino quel momento, prese anche il nome di Tribunali, per via del tribunale dell’inquisizione. Oggi è la sede rettorale dell’Università di Palermo. Ma non è l’unica importante costruzione della piazza. Altri importanti siti, come palazzo Fatta o palazzo Mirto, tutti degni di nota per la loro bellezza architettonica e storica, circondano la piazza. E al centro, che guarda a palazzo Steri, sorge una villa. Ed è proprio all’interno di questa villa (villa Garibaldi), che si trova questo imponente e maestoso albero.

Il Ficus magnolioides all’interno di villa Garibaldi

Villa Garibaldi è un bellissimo giardino dedicato all’eroe nazionale, ad opera dell’architetto Giovanni Battista Filippo Basile, costruita durante il periodo dell’unificazione nazionale. Tra il 1861 e il 1864. Tra le varie e bellissime piante esotiche che si trovano al suo interno, l’imponente Ficus magnolioides rappresenta indubbiamente l’attrazione principale. È un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Moraceae. Questo gigantesco albero è considerato uno dei più vecchi in Italia, oltre che il più grande d’Europa. È alto 30 metri e il tronco supera i 21 metri di circonferenza. Anche la parte verde, ovvero la chioma, è immensa, con un diametro di 50 metri.

È un esemplare dall’impatto molto suggestivo, sia per le sue dimensioni, che per un aspetto proprio di questa specie, che lo rende molto particolare. Ovvero, le sue radici. Il Ficus magnolioides sviluppa dai suoi rami delle radici aeree, che una volta raggiunto il terreno, si trasformano in ulteriori tronchi. Se il Ficus in questo percorso, viene ostacolato da rami di alberi vicini, li soffoca con le sue radici, soppiantandoli del tutto. Per questa ragione si è guadagnato anche l’appellativo di albero strangolatore. Questi tronchi che si vengono a formare intorno al tronco principale, collegati in lunghezza ai rami da cui sono sorti, creano dei veri cunicoli. Trovarvisi al di sotto è come entrare in un modo fantastico, degno di una pellicola di Tim Burton.

Se si visita Palermo, non si può fare a meno di passare da villa Garibaldi a piazza Marina, per vedere l’albero più grande d’Europa, che tutti almeno una volta nella vita dovremmo ammirare.