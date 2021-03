È incredibile come questi errori che molti commettono a colazione impediscono di perdere peso

Una frase famosa recita: “siamo quello che mangiamo”. Il cibo può essere il nostro più grande alleato per una vita vissuta nel migliore dei modi o il nostro più grande ostacolo.

Siamo ormai invasi da pubblicità devianti che continuano a bombardarci di alimenti spazzatura. Non a caso, difatti, il tasso di obesità mondiale continua a crescere.

Non stiamo affatto dicendo che bisogna privarsi dei piaceri della vita, come una golosissima torta al cioccolato o di altre delizie. Ma è necessario imparare a condurre un’alimentazione bilanciata che prevede altresì l’introduzione di alimenti come biscotti e cioccolato.

Molti di noi, già dalle prime ore del mattino, iniziano a commettere degli errori che ci costano, non solo in termini di peso, ma anche di salute.

L’importanza della colazione sulla salute

La colazione è un pasto importantissimo a cui non bisognerebbe mai rinunciare. Difatti solitamente si ricorre al detto: “colazione da re, pranzo da principe e cena da povero”.

Questo perché, durante le prime ore della giornata, il corpo ha bisogno di energia per svolgere le proprie reazioni metaboliche. Man mano con il calare del buio esso ha sempre meno bisogno di energia perché va incontro al riposo.

Ecco gli errori da non fare a colazione per dimagrire:

Saltare la colazione;

prendere solo il caffè;

fare una colazione troppo dolce;

mangiare troppo in fretta e non masticare;

mangiare solo frutta;

preferire una colazione solo proteica.

Consigli pratici

Non esiste una colazione perfetta, ma una colazione completa. Cercare di variare la colazione almeno tre volte a settimana. Scegliere sempre durante la composizione di tale piatto, una fonte di carboidrati, una di proteine e una di grassi.

