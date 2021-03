Attenzione a questi errori che quasi tutti commettono che impediscono di perdere peso

La bella stagione è ormai alle porte e la prova costume comincia a far sentire la sua incombenza. Ed ecco che arriva l’allarmismo e si cominciano diete fa te e digiuni a intermittenza con la speranza di perdere peso velocemente.

Tuttavia per perdere peso o per meglio dire per perdere grasso, serve molto più che vedere quel “numeretto” sulla bilancia scendere. Costanza e determinazione sono due parole chiave affinché questo desiderio si realizzi.

Il consiglio è sicuramente quello di rivolgersi agli esperti di settore prima di cominciare a tagliare calorie e a fare di testa propria.

Ma vediamo quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si vuole perdere peso.

Allenarsi in modo esagerato. Esatto, al contrario di quello che comunemente si pensa, allenarsi in maniera eccessiva non garantirà una perdita di peso. Bensì un aumento dei volumi. Soprattutto se tutto questo allenamento non è accompagnato da una dieta bilanciata. L’inconveniente potrebbe essere quello di risultare addirittura più grossi e gonfi. Con la falsa credenza che allenandosi di più si possa sopperire ad introiti calorici eccessivi.

Concentrarsi solo a misurare il peso. Variazioni di peso sono pressoché normali quotidianamente. Il peso infatti non sta ad indicare la nostra percentuale di massa grassa, ma al contrario una perdita di peso veloce non fa altro che bruciare massa magra. Questo comporterà sicuramente una perdita di peso sulla bilancia, ma esteticamente l’aspetto sarà poco gradevole. È infatti la massa magra a rendere il corpo armonico e piacevole alla vista.

Imitare le persone sul web. È la moda che spopola ormai nell’ultimo decennio, imitare persone famose nelle loro abitudini alimentari. Purtroppo però questo non sarà garanzia di dimagrimento. Infatti molte volte queste abitudini che si emulano sono estremamente errate.

Fare esercizio fisico ma in maniera blanda, cioè senza progredire con l’allenamento. Vale a dire senza incrementare la durata dell’allenamento nel tempo, né tantomeno la resistenza né il peso utilizzato.

Abitudini alimentari

Mangiare troppo o troppo poco. In entrambi i casi non si otterrà una perdita di grasso, ma semplicemente ci saranno delle variazioni del peso sulla bilancia.

Mangiare eccessivamente i cosiddetti cibi light. Abusare dei cibi light solo perché considerati tali non significa diminuire l’introito calorico. Anzi semplicemente la dicitura light indica esclusivamente che la composizione del cibo in termini di nutrienti è diversa, ma non sta ad indicare un apporto calorico inferiore.

