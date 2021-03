Lo smart working è ormai un’abitudine consolidata per molte lavoratrici e lavoratori italiani. Nonostante non ci si trovi sul posto di lavoro è, comunque, importante avere un outfit adeguato. Che non ci faccia fare brutta figura col nostro capo o con i colleghi.

Vediamo, allora, grazie ai consigli degli Esperti di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa qual è l’abbigliamento adatto per lui e per lei per il lavoro a distanza, con l’arrivo della primavera.

Abiti comodi ma sempre curati

L’outfit di primavera ideale per lo smart working. Le due regole base per presentarsi come si deve alla call o alla riunione di lavoro online sono comodità ed eleganza. È vero che è importante sentirsi a proprio agio con quello che si indossa, ma non per questo ci si può mostrare davanti alla webcam in tuta o in pigiama, come la domenica mattina.

Optiamo quindi per un outfit confortevole ma curato che ci faccia risaltare nell’angolo che abbiamo attrezzato per il lavoro in soggiorno, in mansarda o in tavernetta.

Giacca e pantaloni in tinta unita ci permettono di essere sempre eleganti sul posto di lavoro, ma non sono sempre obbligatori. Meglio l’accoppiata maglione-pantaloni se il dress code aziendale lo permette.

Bene il cardigan in cashmere per lui, da abbinare a una polo e a un paio di pantaloni in flanella, leggeri e comodi da indossare. Per lei nelle riunioni formali è sempre perfetto un abitino senza maniche o a maniche corte. Un maglioncino in tinta chiara (panna, beige) in cashmere o lino e seta, invece, durante le call più informali. Abbinato a un paio di pantaloni in cotone. Rifiniamo il look con un paio di comode sneakers.

La camicia è un evergreen

La camicia è uno di quei capi che ci permette di non fare (quasi) mai brutta figura. Per lui consigliamo la classica camicia bianca o azzurra. Bene anche la versione a righe ma non troppo grosse, neanche d’estate. Per lei, invece, la camicetta chiara, rosa o blu, in tessuto morbido, con dei pantaloni chino morbidi e comodi.

Il top può sorprendere

Per la donna, il top può risolvere molte situazioni. Ottimo quello beige, con maniche corte a girocollo, con sotto un paio di pantaloni chiari e morbidi con taglio ampio. A completamento, gioielli piccoli e raffinati.