Oltre 380 punti vendita, sparsi in 13 Paesi, che impiegano circa 700 mila lavoratori. La stessa realtà entro il 2022 sarà protagonista dell’apertura di 8 negozi in Italia da Nord a Sud. Stiamo parlando di Primark, l’azienda irlandese dai prezzi competitivi su capi d’abbigliamento, accessori, prodotti per la casa e dolci. Le nuove offerte di lavoro sono disponibili in tutta Italia, la maggior parte delle quali con requisiti davvero accessibili, sia part time che full time.

Questa realtà in forte crescita è alla ricerca di nuovo personale in tutta Italia, sia con contratto a tempo che con formula di stage professionalizzante. Vari i profili disponibili anche nel Regno Unito e Irlanda, ideali per chi è alla ricerca di un’esperienza all’estero. Vediamo di seguito le posizioni aperte, le info riguardo le mansioni, i requisiti e come inviare domanda.

Le posizioni aperte in Primark

Primark per i punti vendita nel nostro Paese è alla ricerca dei profili Addetto alle vendite e stagista, Sales Floor Supervisor, Store Manager. Infine, HR Generalist, relativo al campo delle Risorse Umane.

Analizziamo come esempio l’annuncio Stage Addetto alle vendite Part Time su Verona. Il candidato ideale si occuperà di tutte le mansioni riguardanti il servizio clienti, la gestione dei camerini e l’esposizione delle merci. È disponibile a lavorare 30 ore settimanali con turni dal lunedì alla domenica tra le 7:00 e le 22:00. Ha buone doti relazionali e comunicative, ottime capacità di apprendimento, flessibilità e determinazione ed una forte passione per il settore della moda.

Invece, il profilo HR Generalist People and Culture Supervisor è ricercato da Primark su Arese, Comune in provincia di Milano. Requisiti essenziali sono la laurea in ambito economico, giuridico o umanistico, la conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi IT e ottime capacità di pianificazione. Seguono la disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale, lo spirito di squadra e una spiccata positività.

Per conoscere tutte le offerte di lavoro disponibili visitiamo la piattaforma dedicata di Primark. Accedendo quindi alla pagina proposta, troveremo tutte le posizioni aperte in Italia, compresi i dettagli su sede finale e contratto di lavoro. Cliccando sull’annuncio di nostro interesse ne potremo visualizzare le info sulle mansioni previste e i requisiti necessari. Tramite il bottone Presenta la candidatura potremo inviare domanda, comprensiva di Curriculum vitae.

